Domenica iniziativa dell’associazione Affrontiamo la sordità insieme (ASI)

Tradizionale scambio degli auguri in vista delle festività natalizie per l’Asi, l’associazione Affrontiamo la sordità insieme che raccoglie tutti coloro che hanno gravi problemi di sordità. Domenica mattina, 4 dicembre dalle 10 alle 13, al Club 33, sulla strada provinciale per Rovereto, l’Asi, presieduta da Domenico Pinto (nella foto), promuove un incontro con i professionisti del settore (otorinolaringoiatri, logopedisti e altre figure professionali) per un confronto sull’attuale situazione della sordità e della riabilitazione per chi ha deficit uditivi. E’ prevista la partecipazione dell’assessore ai servizi sociali del Comune di Carpi, Tamara Calzolari.

La scrittrice Lisa Liparini presenterà per l’occasione il suo primo libro “La follia del limite”. A seguire l’Asi terrà – sempre presso i locali del Club 33 – il suo pranzo sociale.