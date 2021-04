Ascoli, Uova di cioccolato e olio extravergine ‘Fratoni’ agli ospiti della sede Anffas

I vincitori della lotteria di beneficenza in favore della ‘Scuola per Ragazzi Sordomuti’ della Saint Joseph Mission a Kalulushi in Zambia, hanno deciso di devolvere i premi vinti, agli ospiti sede Anffas di corso Mazzini ad Ascoli Piceno.

Si tratta di alcune uova di cioccolato che erano state messe in premio nella Lotteria organizzata dal Club 41 Monte Vettore in favore del loro socio Don Nazzareno Gaspari che presto tornerà in Zambia per consegnare il ricavato della vendita dei biglietti. Don Nazzareno già da diversi anni è protagonista di questa raccolta fondi che poi consegna personalmente alla Missione, considerato che in Zambia opera anche padre Massimiliano Marozzi, missionario ascolano, originario di Castel di Lama.

I biglietti della lotteria prevedevano la vincita di uova di cioccolato, di bottiglie di vino dell’Azienda ‘Tenute del Borgo’, della Birra artigianale ‘Fra Cocci’ e dei prodotti della ditta ‘Ernesi’ di San Benedetto offerti dal titolare Lorenzo Marcelli, ma agli ospiti della sede Anfass oltre alle uova, è stata aggiunta anche una lattina di olio extravergine offerta dall’Oleificio ‘Fratoni’. Tutto consegnato nelle mani della psicologa dell’Anffas, la dottoresssa Alice Spalazzi.

“Voglio ringraziare a nome degli ospiti della sede ascolana dell’Anfass e delle operatrici sociali – ha detto la presidente Daniela D’Angelo – tutti i soci del Club 41 Monte Vettore, il Presidente Sante Capanna e tutti coloro che hanno voluto donare le loro vincite alla nostra associazione. Un gesto semplice, fatto con il cuore, ma che ha un grande significato. Grazie a tutti”.