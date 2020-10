Conclusa la campagna UILDM “Vogliamo continuare insieme a te”

I fondi raccolti garantiranno servizi di trasporto, riabilitazione e consulenze mediche

alle persone con disabilità neuromuscolare per un anno.

15.000 le latte di caffè UILDM distribuite, raccolti 150.000 euro.

Padova, 19 ottobre 2020 – Si è conclusa domenica 18 ottobre la campagna “Vogliamo continuare insieme a te”, promossa da UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Dal 1 al 18 ottobre sono state distribuite 15.000 confezioni di caffè Chicco D’Oro, contenute in una latta illustrata da Tino Adamo, disegnatore della casa editrice Bonelli.

I 150.000 euro raccolti da UILDM permetteranno alle Sezioni UILDM di fornire servizi di trasporto, accompagnamento e consulenze mediche a chi ha una malattia neuromuscolare. Lo sforzo è quello di ridurre al minimo il disagio vissuto durante il lockdown, tornare alla normalità e continuare a usufruire di servizi fondamentali, quali la riabilitazione, che assicurano una buona qualità della vita.

Tutto questo è reso possibile da un esercito di 9.195 volontari e professionisti di tutte le età che investono tempo e professionalità per rendere migliore la vita delle persone con una distrofia o un’altra malattia neuromuscolare.

Tante le persone che hanno scelto di essere al fianco di UILDM in queste settimane. Dai testimonial che hanno donato voce, parole e cuore per dare nuove opportunità a chi soffre di distrofia muscolare durante “Un caffè con…”, il format live andato in onda dal 5 al 10 ottobre sulla pagina Facebook di UILDM: Andrea Locatelli e il suo Team, Arianna Ciampoli, Andrea Pecile, Petra Loreggian, Mauro Uliassi, il Trio Medusa, Paolo Belli, Alessandro Fella. Il tempo di un caffè per raccontare l’impegno di UILDM e scoprire come sostenerlo.

Grazie alla squadra di pallacanestro Olimpia Milano che è scesa in campo insieme a UILDM, donando una maglia autografata da Luigi Datome.

Grazie allo chef Simone Rugiati che ha sostenuto digitalmente la campagna “Vogliamo continuare insieme a te”.

Grazie ai media che hanno supportato la campagna “Vogliamo continuare insieme a te”: LA7 e LA7d, la piattaforma Discovery Italia, i canali SKY, insieme a molte altre reti e radio a livello nazionale e locale, che fino al 18 ottobre hanno messo in onda lo spot UILDM.

Grazie anche alle aziende che hanno accompagnato UILDM in queste settimane: Sarepta Therapeutics Inc., Vivisol S.r.l., Sapio Life S.r.l., Itop S.p.A. e VitalAire Italia S.p.A.

Le distrofie e le altre malattie neuromuscolari sono circa 200 patologie ereditarie di origine genetica che in Italia colpiscono circa 40.000 persone. Sono malattie degenerative con un grande impatto sulla vita di chi ne è colpito. Proprio per chi ha una malattia neuromuscolare, UILDM vuole essere un punto di riferimento con i suoi 9.195 volontari che ogni anno percorrono 648.000 km, offrono 4.487 consulenze mediche e 16.322 ore di riabilitazione neuromotoria e respiratoria.

L’impegno contro la distrofia muscolare continua nella vita di ogni giorno: è ancora possibile ordinare online il caffè di UILDM su giornatanazionale.uildm.org.

Seguici su uildm.org, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e sul nostro canale Youtube.

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.

