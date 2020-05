L’autrice Fabiola Maria Bertinotti dialoga con Marco Rasconi (UILDM) e Tiziana Fedeli (Intensivamente Insieme). Partecipa l’insegnante e scrittrice Francesca Valla

La videointervista è disponibile integralmente su YouTube a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=jC6PXvfESyQ

Per donare clicca il link: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/aiuta-con-segregata

Padova, 21 maggio 2020 – Una tavola rotonda per discutere di Gratitudine, Positività e Speranza. Una chiacchierata che coinvolge l’autrice del libro, Fabiola Maria Bertinotti, e i referenti delle realtà a cui sarà completamente devoluto quanto ricavato dalla sua vendita: Marco Rasconi, presidente di UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, e Tiziana Fedeli, presidente di Intensivamente Insieme. Con loro un ospite d’eccezione: Francesca Valla, insegnante della scuola primaria, formatrice in percorsi di educazione genitoriale, counselor, esperta educational sui media e, soprattutto mamma. Ma anche un volto noto della televisione, per la sua partecipazione a diversi programmi televisivi, come S.O.S. Tata

“SEGREGATA – Una madre contro il coronavirus è un libro ricco di valori umani – spiega Fabiola M. Bertinotti – Gratitudine, Positività e Speranza oggi più che mai vanno diffusi e condivisi. Ma non solo tra gli adulti: anche i più piccoli hanno bisogno di fiducia e di rassicurazioni per poter affrontare al meglio questa nuova Fase 2 e rielaborare le difficoltà di due mesi di lockdown. Per questo abbiamo pensato di coinvolgere Francesca Valla, e siamo entusiasti per la sua disponibilità: da sempre si occupa dei più piccoli, con uno sguardo attento e competente e con attenzione amorevole”.

“Sono qui perché il tuo libro è una carezza al cuore e quando sento il cuore io ci sono. Ho accolto la tua chiamata: per me questo è un momento importante. Ora bisogna fare cerchio, condividere le esperienze di fatica e di fragilità rendendole feconde, proprio come hai fatto tu”: ha esordito così Francesca Valla, commentando il lavoro di Fabiola M. Bertinotti.

L’iniziativa

Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza hanno aiutato una mamma lombarda a lanciare un e-book in beneficenza. Il sogno di Fabiola M. Bertinotti è quello di raccogliere 100.000 euro entro il prossimo 30 ottobre per aiutare Intensivamente Insieme , associazione che opera nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia dell’ospedale San Gerardo di Monza, e UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare per promuovere percorsi di autonomia e di vita indipendente. Un’iniziativa al 100% di beneficenza, ufficialmente lanciata lo scorso 6 maggio.

Fabiola è una mamma. E dal suo cuore è nato un libro che vuole essere un inno alla gratitudine, alla positività e alla speranza. Non a caso Vincenzo Mollica, che ha firmato la prefazione del libro, ha regalato ai suoi lettori anche una poesia, significativamente intitolata “La Speranza”.

“Anche tu puoi diventare ambasciatore di Speranza e sostenere i progetti di Intensivamente Insieme e di UILDM – ha esortato Fabiola M. Bertinotti – Diffondi il messaggio di gratitudine e positività contenuto nel libro: dona, scarica l’e-book e racconta a tutti la storia di SEGREGATA. Abbiamo un traguardo importante da raggiungere, quello di 100.000 euro: ognuno di noi può fare la differenza. Fare del Bene, fa Bene”.

Come donare e scaricare l’eBook

È possibile effettuare una donazione attraverso la piattaforma di crowdfunding ForFunding di Banca Intesa San Paolo: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/aiuta-con-segregata . Eseguita la donazione, si riceverà una email contenente un codice ed un link; si inserisce il codice nella pagina del link e si ottiene istantaneamente lo scaricamento del libro. Sono graditi commenti: info@fab-communications.com .

PER DONARE: www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/aiuta-con-segregata

PER SAPERE: www.fab-communications.com/comunicazione-il-cuore-unisce/segregata-coronavirus

VIDEO: https://www.youtube.com/channel/UCIV6LneSICATW9bJU4F1urw

Alle origini del progetto

La realizzazione di SEGREGATA – Una madre contro il coronavirus, presto in uscita anche negli Stati Uniti, in Francia ed in Gran Bretagna, è stata possibile grazie al duplice aiuto sia della Fondazione Cariplo che ha concesso il patrocinio e fornito un primo contributo economico al progetto avviandone lo start-up, sia della Fondazione della comunità di Monza e Brianza che ha contribuito a strutturare il fondo speciale che accoglierà le donazioni e seguirà la parte di rendicontazione puntuale. Oltre a Fondazione Cariplo e Fondazione della comunità di Monza e Brianza, un particolare grazie va agli sponsor digital media dell’operazione:

Lipsie https://www.lipsie.com/it/, che ha donato la piattaforma ad hoc per il downloading del libro, Traduzione-IN https://www.traduzione-in.com/ che ha curato le traduzioni in lingua inglese e francese, l’editing in italiano e creato tutti i supporti video, e Antonio De Mauro per il progetto grafico e l’impaginazione. L’ideazione del progetto e l’editore è l’agenzia di consulenza aziendale FAB Communications.

La storia

SEGREGATA – Una madre contro il coronavirus racconta l’esperienza drammatica di Fabiola, una mamma monzese, durante la prima ondata di coronavirus in Italia. Ai primi sintomi della malattia, Fabiola sceglie volontariamente di entrare in segregazione nella sua camera da letto, dove vivrà in solitudine per quaranta lunghi giorni. La terrorizza l’idea di costituire un pericolo letale per il figlio affetto da distrofia e per gli anziani genitori, entrambi categorie ad alto rischio. Il libro si snoda lungo due filoni. Inizia con una testimonianza puntuale e accorata sull’iter della malattia, “un nemico subdolo e pericolosissimo contro cui l’umanità è in guerra”, e continua in un crescendo di profonda analisi per cui, nella stanza dove Fabiola è reclusa per amore, “si apre” una vera e propria finestra sul mondo dalla quale lei osserva i fatti della cronaca, della scienza e della politica italiana e mondiale

Per maggiori informazioni

Sito: www.fab-communications.com/comunicazione-il-cuore-unisce/segregata-coronavirus

Linkedin Fabiola Bertinotti: www.linkedin.com/in/fabiola-maria-bertinotti-10048229/

Linkedin FAB Communications: https://www.linkedin.com/company/fab-communications/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIV6LneSICATW9bJU4F1urw

