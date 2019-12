L’associazione “Conosci LIS® OdV” è nata a luglio 2019 ed è formata 5 donne, di cui tre sorde e due udenti accomunate dall’interesse nel far conoscere la lingua dei segni e nel rendere la società accessibile e inclusiva per tutti, anche per le persone sorde.

In particolare, l’obiettivo dell’associazione è quello di sviluppare canali comunicativi, formativi, sportivi e di intrattenimento per creare un ponte tra il mondo dei sordi e quello degli udenti.

Diverse sono le iniziative che si vogliono realizzare: diffondere la Cultura Sorda e i rudimenti di lingua dei segni attraverso corsi e incontri, fornire interpreti, incontri con le scuole per la prevenzione del fenomeno del bullismo, attività culturali (spettacolo, Teatrale con traduzione Lis, LISTattile per persone sorde, sordo cieche e sorde ipovedenti) e provvedere all’assistenza psicologica psicoterapeutica, logopedistica, pediatrica nelle varie fasi della vita, non solo esclusivamente per i sordi ma anche le famiglie e le strutture, accompagnare le persone sorde in caso di necessità nelle strutture grazie al supporto di volontari formati dall’Associazione stessa.

Venerdì 6 dicembre 2019 organizza una cena di volontariato, il cui ricavato sarà destinato interamente a sostenere le attività dell’associazione. La cena sisvolgerà presso il ristorante “Chalet” a Cene (Bergamo) in Via Vittorio Veneto, 83. Alle ore 19.30 si parte col cocktail di benvenuto, a seguire cena, animazione con la band LEPREMUSA (canzoniitaliane anni 60/90) ed anche in Lingua dei Segni.

È gradita gentile conferma di partecipazione entro 03 dicembre 2019inviando mail aeventi.conoscilisodv@gmail.com oppure info@conosclis.it

La quota di partecipazione è 35,00 € a persona da versare anticipatamente con bonifico bancario a

CONOSCI LIS ODV – Iban: IT22 R 05034 53370000000005000 – causale: 2019 DONAZIONE.

A partire dalle ore 22.00 l’entrata sarà aperta a TUTTI, pagando un contributo di 5,00 € all’ingresso.

Il ricavato degli ingressi andrà devoluto all’associazione Conosci LIS® OdV.

Con la cena solidale del 6 dicembre, in occasione della settimana della disabilità cogliamo l’occasione per scambiarci gli auguri di Buon Natale a questo proposito un ringraziamento speciale va al Comune di Cene per il patrocinio, al ristorante Chalet di Cene che ospiterà la serata e alla band Lepremusa che si esibirà in cover di brani italiani.

