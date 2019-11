14.11.2019 – 13.15 – Un nuovo appuntamento musicale in programma al Teatro Miela che, nell’ambito della trentaquattresima edizione del Festival del Cinema Latino Americano di Trieste, che si concluderà con le premiazioni questo weekend, sabato 16 novembre, proporrà a partire dalle ore 21.00 lo spettacolo ad ingresso libero e gratuito, “L’America Latina canta per i bambini sordi del Perù”, promosso dall’ACIP Associazione per la Cooperazione Italo-Peruviana del FVG.

Ad essere proposte saranno musiche della tradizione popolare latino-americana, eseguite dal gruppo musicale Chirikè y Amigos, per raccogliere fondi a sostegno di iniziative di aiuto per i bambini più svantaggiati del paese sudamericano. A salire sul palco saranno quindi gli storici artisti del gruppo, affiancati per l’occasione da Juan Vladilo alle chitarre, piano e canto, Eduardo Contizanetti alle chitarre, Lázaro Hierrezuelo al violino e canto, Ruben Vladilo al basso, Aljoša Jerič ai timbales, congas e percussioni, Jacques Centonze ai congas, cajón e maracas e con l’inconfondibile voce di Marzia Postogna.

L’ACIP Fvg, Associazione per la Cooperazione italo-peruviana, promuove dal 2006 un progetto sanitario gratuito in Perù rivolto ai bambini affetti da sordità che versano in condizioni di estrema povertà. Il progetto, ospitato presso due strutture per l’infanzia ad Arequipa ed a Piura – dove nascerà il collegio Trieste, dedicato esclusivamente ai bambini del progetto – si avvale della collaborazione di medici e audioprotesisti italiani/peruviani e offre cicli di conferenze specialistiche, prestazioni otorinolaringoiatriche ambulatoriali e chirurgiche, protesizzazioni e la riabilitazione audio-verbale con logopediste specializzate. Così i bambini possono poi seguire un percorso scolastico per alunni normodotati che, successivamente, consente loro un inserimento sereno e privo di discriminazioni nel contesto sociale e lavorativo.

L’ACIP sta anche avviando una collaborazione tra le Università di Ferrara e Arequipa per la creazione del corso di specializzazione in Audiologia in Perù. I fondi raccolti andranno ad incentivare queste attività benefiche.

https://www.triesteallnews.it/