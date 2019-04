Per finire la presentazione della 40° edizione della Camminata “Alto Verbano” in programma domenica 12 maggio, un appuntamento da non perdere

Come ormai tradizione anche quest’anno il Gruppo Podistico Alto Verbano di Germignaga propone una serata dedicata al podismo (e non solo), denominata “Running & dintorni” in programma giovedì 18 aprile presso la ex colonia elioterapica di Germignaga con inizio dalle ore 21:00.

Ricco e variegato il programma della serata con diversi ospiti e argomenti di vario genere: Andrea Arnaboldi presenterà l’iniziativa “continua a sognare” un incredibile progetto di 42 maratone in 42 città d’Italia in 60 giorni con lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi da destinare alle famiglie dei malati di SLA

Cristina Gogna: una campionessa “nostrana” che sta ottenendo prestigiosissimi risultati in campo nazionale e non solo e che si è recentemente laureata campionessa italiana di mezza maratona per atleti sordi e silenziosi.

Chiara & Manrico: due atleti del Gruppo Podistico Alto Verbano di Germignaga che ci parleranno delle loro due prossime avventure sull’Isola di Pasqua e in Mongolia: una maratona di 42 km e un raid in sei tappe per un totale di quasi 174 km in sei giorni.

Giancarlo Colla: 90 anni e non sentirli! Uno straordinario uomo che ci presenterà il suo ultimo libro “50 itinerari e tempi per diversamente giovani novantenni”.

E per finire la presentazione della 40° edizione della Camminata “Alto Verbano” in programma domenica 12 maggio, un appuntamento da non perdere!

La serata è ad ingresso libero e aperta a tutti.

Presenterà la serata la giornalista Erica Besoli.

Giovedì 18 aprile 2019 – ore 21:00 – Colonia Elioterapica di Germignaga in via Bodmer.