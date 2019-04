L’Anchorman Nino Graziano Luca sarà il conduttore della XXX Edizione del Gran Gala delle Margherite, uno degli eventi più importanti e attesi della Capitale.

La serata è prevista per sabato 13 aprile presso l’Hotel Excelsior in Via Veneto a Roma.

Il Gala, organizzato da Biancamaria Caringi Lucibelli è dedicato quest’anno alla Cabss Onlus a favore dei bambini sordi e sordociechi da zero a sei anni.

Nino Graziano Luca, che ha condotto numerose volte il Galà delle Margherite, ha nuovamente sposato questo progetto di beneficenza tra i tanti ai quali contribuisce da molti anni.

Da sempre impegnato nelle tematiche sociali è dal 2000 Presidente e Direttore Artistico della Compagnia Nazionale di Danza Storica e dal 2008 organizzatore del World Of Fashion, una importante sfilata nel calendario ufficiale di AltaRoma che promuove il dialogo tra le culture attraverso i linguaggi della moda, della poesia, della danza e delle arti.

“Sono onorato di presentare da circa vent’anni il Gala delle Margherite ideato ed organizzato da Biancamaria CaringiLucibelli – ha spiegato Nino Graziano Luca – in quanto è uno degli appuntamenti di solidarietà più importanti della Capitale. In trent’anni si è distinto per aver aiutato le associazioni italiane ed internazionali più meritevoli contribuendo a salvare molte vite ed aiutando a rendere migliore il quotidiano di persone affette dalle più diverse malattie ed altre profondamente bisognose. Biancamaria Caringi Lucibelli è una donna esemplare ed è per questo che in tutti questi anni l’evento è cresciuto sempre più coinvolgendo ospiti di grande prestigio”.

Nino Graziano Luca ha, infine, svelato alcune informazioni sulla XXX Edizione del Gran Gala delle Margherite: “Quest’anno il M°Jacopo Sipari di Pescasseroli, di ritorno da una tournée internazionale, dirigerà il Concerto “Amore dopo Amore” con l’Orchestra Sinfonica Europa Musica composta da 60 elementi con la straordinaria partecipazione del Soprano Silvana Froli, del Tenore Vitaliy Kovalchuk che proporranno un repertorio di arie tratte dai repertori di Puccini, Rossini, Verdi, Mascagni e Bizet. Aida, Tosca, Butterfly, La Boheme, Cavalleria Rusticana, Turandot, saranno le Opere protagoniste. Elena Bonelli proporrà un Omaggio a Ennio Morricone mentre il Brand Via della Spiga Milano presenterà un elegante sfilata di moda. Zua Azzurra Lucibelli dedicherà “Never Enough” di Loren Allred ai trent’anni del Gala delle Margherite”.