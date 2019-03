Amministrazione di sostegno, ma anche progetto di vita, “Durante e Dopo di Noi” e abitare per tutti: saranno questi i temi del nuovo corso multidisciplinare riguardante la protezione giuridica delle persone con fragilità, proposto a Milano dall’Associazione InCerchio, in collaborazione con la FAP ACLI (Federazione Anziani Pensionati) e con la Fondazione Pio Istituto dei Sordi, iniziativa articolata su tre incontri successivi, da domani, 7 marzo, fino al 21 marzo

Amministrazione di sostegno, ma anche progetto di vita, “Durante e Dopo di Noi” e abitare per tutti: saranno questi i temi del nuovo corso multidisciplinare sulla Protezione giuridica delle persone con fragilità, proposto a Milano (Salone Clerici di ACLI, Via della Signora, 3) dall’Associazione InCerchio, capofila del Progetto ADS (Amministrazione di Sostegno) Milano, in collaborazione con la FAP ACLI (Federazione Anziani Pensionati) e con la Fondazione Pio Istituto dei Sordi.

Saranno tre gli incontri pomeridiani sui quali si articolerà l’iniziativa, a partire da domani, giovedì 7 marzo, per proseguire giovedì 14 e giovedì 21.

Oltre che di avvocati e di tecnici particolarmente competenti in àmbito di amministrazione di sostegno, il corso vedrà anche la partecipazione di un Giudice Tutelare del Tribunale di Milano e di altri esperti legati alle varie aree della fragilità.

«L’obiettivo principale – spiegano i promotori – è quello di rendere la formazione interattiva e pratica, portando i familiari, ma anche gli operatori, ad avere una conoscenza approfondita dei temi che riguardano l’amministrazione di sostegno, il “Dopo di Noi” e l’abitare». (S.B.)