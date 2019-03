TORRI DI QUARTESOLO – Il Centro scolastico Effetà di via Po 47 a Marola si appresta a festeggiare i primi 50 anni di storia e attività come Comunità educante integrata e paritaria nella scuola Primavera/Infanzia e Primaria. Unico centro scolastico Integrato (sordi-udenti) nel vicentino Effetà è una scuola cattolica paritaria e parificata, gestita dalla Congregazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea, Figlie dei Sacri Cuori.

Il Centro è stato così denominato in riferimento al brano evangelico di Marco (Mc. 7, 31-37) che presenta il miracolo compiuto da Gesù che restituisce l’udito a un sordo: sulla facciata centrale del Centro, sopra l’ingresso dell’edificio, è presente un altorilievo in marmo che illustra l’evento. L’antica parola aramaica “Effetà”, che significa “apriti”, non è solo emblematica per il fine specifico di favorire la comunicazione per gli audiolesi, ma è simbolo di tutta l’impronta organizzativa, del clima e dell’impostazione pedagogica che permeano il Centro. Dal 1975 Effetà è un Centro scolastico per alunni audiolesi e udenti che accoglie alunni con altre disabilità. La finalità di Effetà è l’educazione integrale della persona attraverso un progetto che ha il suo fondamento nella persona e negli insegnamenti di Cristo. Il metodo educativo adottato è sintetizzato nel motto “Suaviter et Fortiter” (mite autorevolezza) che si ispira al carisma del fondatore, San Giovanni Antonio Farina.

L’anniversario dei 50 anni sarà celebrato sabato 11 maggio alla presenza del vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol e delle autorità comunali. Parteciperanno gli alunni e le loro famiglie che ogni giorno affollano e vivono all’interno il Centro Effetà. Per la direzione scolastica sarà un’intera giornata dedicata a celebrare un percorso di vita che da 50 anni si snoda con successo in cui “ciascuno è speciale”.

