L’incantesimo della rosa è un family show liberamente ispirato alla favola La bella e la Bestia di C.Perrault, realizzato da Sulle Ali della Fantasia, in collaborazione con Alyat Danza ed andrà in scena presso il Teatro Sociale di Camogli, nel pomeriggio di domenica 3 marzo 2019, alle ore 16. Per assistere allo spettacolo, a offerta libera, è richiesta la prenotazione al numero 346 3773017.

Camogli (Genova) –Nella celebrazione della giornata mondiale delle malattie rare, l’Associazione familiari e soggetti con Sindrome di Prader Willi – Sezione Liguria insieme a Sulle ali della Fantasia, associazione di promozione sociale no profit, organizzano, infatti, questa manifestazione benefica, in collaborazione con l’Associazione Sordomuti del Tigullio, con il patrocinio del Comune di Camogli e della U.I.L.T. Liguria, Federazione legata allo sviluppo del Teatro non professionistico.

Camogli (Genova) –L’ingresso è a erogazione libera e grazie all’intensa attività dei volontari impegnati a realizzare, queste manifestazioni benefiche, Sulle ali della Fantasia che compie nel 2019 il suo ventesimo anno di attività, ha raccolto e devoluto circa 175mila euro, a sostegno e visibilità di molte realtà associative liguri, nazionali ed anche internazionali.

L’incantesimo della rosa sarà l’ennesimo spettacolo per famiglie, che incanterà ed emozionerà sia piccoli che grandi spettatori, trasportandoli nell’incanto della fiaba, con la metamorfosi della Bestia, che tornerà sulla strada colorata e lucente dell’Amore. Lo spettacolo sarà preceduto dall’esibizione di Nicolò Pagliettini e del Coro Mani Bianche – Chiavari Liguria (dalle ore 15.30) e sarà interamente tradotto in Lis (Lingua dei Segni Italiana). Seguirà la premiazione dei bambini e adulti intervenuti, con il costume di Carnevale.

