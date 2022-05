PUBBLICITA

MioDottore Awards 2022: al via la quinta edizione italiana dei premi dedicati ai professionisti della salute più apprezzati da colleghi e pazienti

La sfida di quest’anno vede coinvolti 650 medici per aggiudicarsi il riconoscimento di più apprezzati nella propria categoria di specializzazione;

Si riconferma al primo posto il Lazio (19%) e al secondo la Lombardia a pari merito con la Campania (entrambe 15%) con il maggior numero di nominati, chiude il podio la Sicilia (14%). New entry 2022 nella top 5 la Puglia;

Confermata la forte presenza femminile tra i candidati: nel 2022, 4 dottori su 10 (41%) sono donne.

Milano, 3 maggio 2022 – MioDottore – piattaforma leader nella prenotazione online di visite mediche e parte della Unicorn Docplanner – lancia in Italia la quinta edizione dei MioDottore Awards, nati con l’obiettivo di valorizzare e riconoscere la qualità dell’operato dei propri specialisti affiliati.

Unico nel suo genere, il premio celebra gli esperti della salute, la loro professionalità, la passione e la dedizione, combinando i giudizi segnalati da pazienti e colleghi con la stessa specializzazione. Anche questa quinta edizione è caratterizzata da un’ulteriore importante crescita di medici nominati, +36% rispetto allo scorso anno, con una lista di ben 650 candidati che avranno accesso alla fase di voto. In aumento anche il numero delle specializzazioni, 44 in questa edizione (ben 12 in più rispetto allo scorso anno), alcune tra le novità: diabetologia, ematologia, senologia, terapia del dolore, immunologia e infettivologia e medicina legale.

Anche quest’anno si riconferma al primo posto il Lazio (19%), mentre in seconda posizione a pari merito compaiono Lombardia e Campania (entrambe 15%) con il maggior numero di nominati. Chiude il podio la Sicilia con il 14% di candidati. Infine, compare una new entry tra le prime cinque regioni con il maggior numero di candidati: la Puglia con il 7% di medici in gara. Anche per il 2022 le specializzazioni laziali più rappresentate sono ancora quelle legate alla cura dell’apparato motorio e, con medici dello sport, fisioterapisti, ortopedici, osteopati e podologi, raggiungono insieme il 13%. Anche in Lombardia, tra le eccellenze nominate primeggiano specialisti legati alla sfera dell’apparato locomotorio, tra fisiatri, ortopedici e reumatologi che toccano insieme il 21%. Mentre in Campania al primo posto tra le specializzazioni in gara compare senologia (7%), invece in Sicilia svetta allergologia con il 7% di medici nominati. Significativa crescita per la quota rosa rispetto al 2021, quest’anno la rappresentanza femminile tra le eccellenze in gara dei MioDottore Awards raggiunge il 41% (+ 11 punti percentuali rispetto all’anno precedente) e si concentra principalmente in Lazio (21%), Lombardia (20%) e Campania (12%).

“Rendere l’esperienza medica più umana e fornire servizi all’avanguardia sono da sempre obiettivi chiave per noi di MioDottore, come il progetto di video consulenza online nato con il primo lockdown e tuttora attivo e la nuova soluzione pensata per i Medici di Medicina Generale. Siamo orgogliosi di essere giunti alla quinta edizione dei MioDottore Awards per conferire il giusto riconoscimento ai nostri professionisti che si sono particolarmente distinti per competenze, eccellenza nel proprio campo e dedizione al paziente. Per il 2022 la sfida è quella di perfezionare ulteriormente gli strumenti disponibili sulla piattaforma al fine di ridefinire il modello medico-paziente, riscrivendone il rapporto, affinché sia sempre più volto alla centralità della persona.” commenta Luca Puccioni, CEO di MioDottore.

La prima fase dell’iniziativa, che si è conclusa con l’identificazione dei nominati, è stata guidata dal parere dei pazienti: infatti, i candidati sono stati scelti in base al numero e alla qualità dei giudizi ottenuti rispetto a puntualità, attenzione al paziente e qualità dello studio medico. Seguirà ora la fase di voto, dal 3 maggio al 3 giugno, durante la quale i dottori appartenenti alle categorie di specializzazione in gara potranno giudicare i colleghi nominati secondo criteri quali professionalità, esperienza e curriculum, facendo leva sulle proprie competenze di medici specialisti. Terminata la fase di voto, la selezione finale dei vincitori, che avverrà a metà giugno, terrà conto del numero totale di opinioni positive raccolte tra gli utenti, dei voti dei colleghi di specializzazione e del contributo del medico alla risoluzione di dubbi o domande all’interno della sezione “Chiedi al Dottore”.

I Doctoralia Awards sono nati nel 2014, con il lancio dell’iniziativa in Spagna e Messico. Il contest si è successivamente esteso all’Argentina, poi in Cile e Colombia, dal 2018, è approdato anche in Italia. Si è giunti ad oltre 2.212 specialisti nominati nelle varie edizioni italiane, con una partecipazione crescente di anno in anno, sia in termini numerici sia in termini di varietà di specializzazioni.

MioDottore

MioDottore fa parte del Gruppo DocPlanner ed è la piattaforma leader nel mondo della sanità privata con un sistema di prenotazione digitale automatizzato, unendo le funzioni di marketplace, software e CRM. Mette in contatto i pazienti con gli specialisti ed è pensata per rendere l’esperienza sanitaria più umana. MioDottore offre ai pazienti uno spazio dove trovare e recensire lo specialista più adatto alle proprie esigenze e allo stesso tempo fornisce ai professionisti sanitari e ai centri medici utili strumenti per gestire il flusso di pazienti, migliorare l’efficienza e la propria presenza online e acquisire nuovi pazienti. Il Gruppo DocPlanner attualmente serve 80 milioni di pazienti e gestisce 7,5 milioni di prenotazioni ogni mese. Conta 2 milioni di professionisti e circa 6 milioni di recensioni sui suoi siti in 13 Paesi. L’azienda, fondata nel 2012 in Polonia, ad oggi si avvale di un team di 2.200 persone con sedi a Varsavia, Barcellona, Monaco, Istanbul, Roma, Città del Messico, Curitiba, Bologna. Arrivato in Italia nel novembre 2015, MioDottore ha già registrato numeri record con oltre 210.000 dottori disponibili sulla piattaforma.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://www.miodottore.it/

