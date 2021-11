Pubblicità

Exposanità 2022, il salone dedicato a sanità, assistenza, protesica, disabilità e ortopedia, inizia a delineare il proprio programma, in vista dell’appuntamento con il proprio pubblico. Dopo lo slittamento dal 2020 causa Coronavirus, il Salone ha riorganizzato le proprie date per l’edizione 2022: Exposanità si terrà dal 4 al 6 maggio 2022 a Bologna, come sempre ospitato nei padiglioni di Bologna Fiere.

Iniziano quindi a trapelare le informazioni su un programma che sarà certamente, come sempre, ricco di iniziative, di approfondimenti e di novità da conoscere per i cittadini, gli operatori, i medici, e i tecnici della salute.

In riferimento in particolare per i visitatori con disabilità, da segnalare le prime informazioni riguardanti Horus, l’area di Exposanità dedicata al mondo della riabilitazione, dell’ortopedia e della disabilità, che oltre ad ospitare le principali aziende del settore con tutte le novità in fatto di ausili per disabili, ha in serbo un ricco programma di iniziative sportive e culturali dedicate. Ne segnaliamo in particolare due:

Spazio Cohousing

Studiato e progettato per rendere completamente accessibili spazi e attività quotidiane, il Progetto Cohousing sarà un luogo condiviso, oltre le singole residenze, e articolato in zone di attività, dove si potranno conoscere soluzioni all’avanguardia per la vita indipendente, proposte dalle aziende sponsor, e valutarne concretamente vantaggi e funzionalità.

Area Sport

Come sempre, uno dei punti di forza di Horus sarà l’area sport, attrezzata anche per le discipline paralimpiche, dove si potranno non solo vedere i campioni in campo, ma anche provare e mettersi alla rpova in prima persona. Tra le discipline presenti, ci saranno arrampicata sportiva, scherma, sitting volley, tirasegno, handbike e tanto altro ancora. Grazie alla collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Emilia Romagna si avrà un programma ricco di appuntamenti sportivi per appassionarsi e confrontarsi con i campioni.

Per seguire tutte le novità di Exposanità, e trovare le info sul programma completo, biglietti, parcheggi e servizi, seguite il nostro Speciale dedicato, che va via via aggiornandosi!

