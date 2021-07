5 regioni in zona gialla dal 26 luglio: cosa cambia

In attesa dei nuovi parametri del governo, dalla prossima settimana 5 regioni potrebbero tornare a dover fare i conti con le regole della zona gialla. Ecco quali sono e cosa potrebbe cambiare.

La variante Delta continua a macinare nuovi contagi e a partire dal prossimo lunedì per 5 regioni potrebbe scattare nuovamente la zona gialla e delle nuove restrizioni.

Al momento infatti le regole sanciscono che con un’incidenza di casi settimanale superiore ai 50 ogni 100.000 abitanti si abbandona in automatico la zona bianca per finire in quella gialla. Il governo sembra essere intenzionato a modificare questi criteri, come ha preannunciato il ministro della Salute, ma ancora non è stata ufficializzata la decisione. Vediamo dunque cosa potrebbe cambiare.

5 regioni in zona gialla dal 26 luglio

A partire dal prossimo 26 luglio, 5 regioni (quelle che stanno mostrando un maggiore incremento dell’incidenza dei casi) potrebbero tornare in zona gialla, a rischio sono:

Sardegna (33,2);

(33,2); Sicilia (31,8);

(31,8); Veneto (26,7);

(26,7); Lazio (24);

(24); Campania (21,7).

Il passaggio alla zona gialla comporterebbe delle nuove restrizioni, tra cui l’obbligo di tornare ad indossare la mascherina anche all’aperto e delle limitazioni per quanto riguarda i bar e i ristoranti. In zona gialla possono sedersi allo stesso tavolo un massimo di 4 persone, ad eccezione di quelle conviventi, sia all’aperto che al chiuso.

Le limitazioni sul numero di commensali allo stesso tavolo avrebbe delle ripercussioni anche per i matrimoni e le cerimonie, dove si renderà necessaria una rivisitazione dei posti a sedere. Nessuna limitazione invece per gli spostamenti, palestre, piscine e parrucchieri.

Le regole delle Regioni

In attesa delle decisioni ufficiali da parte del governo, che prevederanno dei nuovi criteri per il cambio dei colori delle regioni e delle possibili limitazioni per i cittadini che ancora non sono in possesso del green pass, i Governatori cercano di correre ai ripari, imponendo delle ulteriori restrizioni a livello a locale per evitare la diffusione della variante Delta.

È il caso della Sicilia, dove il presidente Musumeci ha imposto il tampone obbligatorio per chi arriva da Malta, Spagna e Portogallo o per chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti. Anche l’Abruzzo ha disposto l’obbligo di sottoporsi al test per chi rientra da Malta, Spagna e Regno Unito.

La Sardegna ancora non ha preso nessuna decisione al riguardo, ma stando alle ultime indiscrezioni pare che il Governatore Solinas sia al lavoro per emettere un nuovo provvedimento con cui introdurre maggiori controlli per i turisti in arrivo sulla sua isola. Anche l’Emilia Romagna e il Piemonte sembrano orientati verso un inasprimento delle misure di contenimento.