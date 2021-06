Non senti? l’apparecchio acustico non basta, serve la rieducazione uditiva

La mortificazione di non capire, vergogna e disagio, rinunciare a un film e a tante attività, non poter giocare con i nipoti perché le loro voci diventano fastidiose… sentirsi escluso.

Ti capisco. Da 45 anni vedo persone con questi problemi. Rinunciare al cinema, non riuscire a capire la TV. Succede quando l’udito non va, non è facile riconoscere di avere bisogno di aiuto, prendere in mano la situazione. In tutti i miei anni di esperienza come professionista in Audioprotesi, ho però avuto la gioia di vedere tantissimi uomini e donne, riprendere il gusto delle relazioni, tornare a godersi le loro passioni sportive, il ballo, la musica. La vita normale!

La Italfon Sordità è nata per questo. Così spiega la dottoressa Giovanna Siciliano, pioniera del settore. È tra le prime audioprotesiste donne in Italia quando fino agli anni ‘70 erano presenti, nella professione, solo figure maschili.

Oggi più che mai è possibile risolvere il vostro problema di udito! Gli apparecchi acustici sono molto efficienti e possono essere quasi invisibili!

Ma attenzione, forse non te lo hanno mai detto: non è l’apparecchio acustico in sé che risolve davvero il problema. La differenza la fa riallenare la mente a collegare i suoni al loro significato. Risvegliare le orecchie “addormentate” e rendere più elastica la mente!

La Italfon Sordità è specializzata proprio in questo: la rieducazione cognitiva. È questo che ti fa recuperare l’udito, imparando di nuovo a capire quello che senti.

Utilizzare degli apparecchi acustici di ultima generazione, applicati in modo adeguato da un Audioprotesista con esperienza, farà in modo che l’orecchio ridiventi canale di informazione per il cervello. Quelli che applichiamo non sono soltanto i migliori apparecchi acustici al mondo, ma aiutano a sviluppare il pieno potenziale di ogni paziente. progettati per aiutare le persone a vivere una vita più lunga, più sana e più attiva.

Queste nuove tecnologie possono aiutare il tuo benessere. Consentono di monitorare la tua attività fisica, motivando ad essere ancora più attivi. In questo modo tieni sotto controllo l’attività fisica per vivere più a lungo. Puoi contare i passi che fai, registrare quando cammini in modo più sostenuto di una camminata normale, ad esempio quando corri. Registra quante volte ti alzi e ti muovi per almeno un minuto ogni ora.

Il benessere uditivo influisce anche sulla longevità: non trattare l’ipoacusia può condurre a depressione, può contribuire a sentirsi isolati, una situazione che può ridurre l’aspettativa di vita. Trattare l’ipoacusia aiuta a rimanere coinvolto nel mondo che ti circonda. Allenare la mente e partecipare attivamente ad una conversazione è la cosa migliore! Aumenta la fiducia in sé stessi e una mente attiva è importante quanto un fisico attivo per il benessere generale.

Un aiuto importante à dato da questi apparecchi in caso di caduta, Individui affetti da ipoacusia hanno una probabilità 3 volte superiore di cadere rispetto a persone con udito normale. Grazie a dei sensori integrati gli apparecchi possono rilevare la caduta di un paziente e mandare una notifica al contatto di un familiare o di un amico, comunicando il luogo della caduta.

Questa nuova tecnologia ha ottenuto un altissimo livello di soddisfazione della qualità sonora. E’ l’unico sistema sul mercato che garantisce l’elaborazione ottimale di qualsiasi suono: voce, musica e streaming, Il miglior sistema di cancellazione del feedback. Niente più fischi o ronzii. Una ricerca condotta da uno studio indipendente ha conferito a questi apparecchi il punteggio più alto rispetto ad altri prodotti per quanto riguarda la riduzione del rumore di fondo in ambienti particolarmente rumorosi. Questo tipo di apparecchi si connettono a qualsiasi smartphone, TV o altri dispositivi per streaming di telefonate, musica e molto altro. Gli accessori possono essere facilmente regolati tramite un App sul cellulare.

Il nostro non è soltanto un negozio di apparecchi acustici, non partiamo dal prodotto da vendere, ma mettiamo al centro la persona.

Come? Ascoltandola! Non facciamo la visitina di 15 minuti e via. Solo sentendosi ascoltati scatta nel paziente la motivazione necessaria. Perciò riceviamo solo su appuntamento! Siamo solo professionisti Audioprotesisti laureati, ma in un ambiente familiare fatto di persone, non solo di camici bianchi. Il paziente con noi è seguito sempre, con assistenza 24 ore su 24. Forniamo riparazioni gratuite fino a 3 anni e regolazioni gratis per tutta la vita dell’apparecchio acustico. Andiamo gratuitamente a casa delle persone con disabilità o infermità. Anche la domenica. Lo sai che in caso di invalidità civile lo Stato garantisce l’apparecchio acustico gratuito?

