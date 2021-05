Un webinar UILDM sulla presa in carico e riabilitazione respiratoria delle distrofie muscolari

Giovedì 13 maggio alle 17.30 si terrà il webinar “Indicazioni sulla presa in carico e riabilitazione respiratoria delle distrofie muscolari” promosso dalla Commissione medico – scientifica UILDM

Padova, 10 maggio 2021 – Si svolgerà giovedì 13 maggio alle 17.30 il webinar dedicato alle indicazioni sulla presa in carico e riabilitazione respiratoria delle distrofie muscolari, a cura della Commissione medico-scientifica dell’Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.

Il webinar è rivolto ai professionisti del mondo sanitario, ai pazienti e alle loro famiglie, per fornire gli elementi più utili sulle modalità e sugli strumenti per svolgere la riabilitazione respiratoria. L’incontrò sarà inoltre l’occasione per presentare i principali contenuti del documento “Indicazioni sulla presa in carico e riabilitazione respiratoria delle distrofie muscolari”, progetto avviato nel 2019 che ha coinvolto ben 34 esperti di diverse discipline, coordinati dalla Commissione medico – scientifica UILDM.

L’incontro sarà coordinato da:

Fabrizio Rao – Centro Clinico NeMO – Milano e Arenzano

Giancarlo Garuti – Ospedale Santa Maria Bianca (AUSL Modena)

Andrea Vianello – Università degli Studi di Padova

Fabrizio Racca – Azienda Ospedaliera di Alessandria

Vilma Donizetti – Villa Beretta, Ospedale Valduce (Costa Masnaga – LC)

Per partecipare: https://zoom.us/s/95192212676?pwd=TE9sZHVMMFhiMDZTWTJxN2JEdlRzQT09#success

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.