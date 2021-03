Ripartono dal 4 marzo le visite di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità

AOSTA – Riprenderà, dopo la sospensione dovuta all’emergenza epidemiologica, la calendarizzazione delle Commissioni medico legali per le visite di primo accertamento e di revisione dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità

Ripartirà dal 4 marzo, dopo la sospensione dovuta all’emergenza epidemiologica, la calendarizzazione – parametrata in base alle nuove norme di sicurezza delle attività in presenza – delle Commissioni medico legali per le visite di primo accertamento e di revisione dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.

A comunicarlo l’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali.

“Per evitare eccessive dilazioni delle attese e sbloccare la situazione – si legge in una nota –, le Commissioni proseguiranno gli accertamenti, avviati sin dal mese di maggio 2020, a riscontro solo documentale, innanzitutto per i pazienti oncologici e per tutte le categorie di utenti, laddove la documentazione sarà giudicata esaustiva. Le commissioni stanno, altresì, recuperando le visite di revisione già calendarizzate durante i mesi di sospensione delle attività”.

L’Assessorato, inoltre, ricorda che come previsto dalla legge 114/2014, “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.