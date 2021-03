La tecnologia Paradise di Phonak ora disponibile per forme di ipoacusia gravi e profonde

Naída ™ Paradise offre un’esperienza uditiva impareggiabile grazie ad un suono potente e di livello superiore e ad una connettività leader del settore

Milano – 4 Marzo 2021 – Phonak, leader mondiale di soluzioni acustiche che migliorano la vita, annuncia oggi il lancio di Naída Paradise, l’apparecchio acustico potente che offre alle persone con ipoacusia da grave a profonda, la potenza, la qualità del suono e la connettività wireless per connettersi a tutto ciò che le circonda. Giunto alla settima generazione, Naída Paradise è più piccolo, più leggero1 e migliora ulteriormente le leggendarie prestazioni uditive Phonak. Ciò include un suono potente e di livello superiore, connettività leader del settore e Roger Direct in tutti i modelli. Questo importante lancio avviene proprio in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’udito, iniziativa annuale lanciata dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che si tiene il 3 marzo, dedicata ad azioni di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sulle perdite uditive e sull’impatto delle stesse nelle persone adulte e nei bambini.

Naída Paradise sarà disponibile in due modelli, uno con pila ricaricabile agli ioni di Litio (Naida P PR) ed uno con pila 675. Quest’ultimo, il Naída P UP dispone di un nuovo doppio ricevitore molto potente. Tutti i Naída P sono pilotati dal nuovo chip di elaborazione del suono PRISM ™ e dispongono del sistema operativo AutoSense OS ™ 4.0 che offre una serie di nuove funzionalità che operano in modo coerente. Ad esempio, gli apparecchi acustici possono migliorare automaticamente il parlato soffuso in luoghi silenziosi o ridurre il rumore in ambienti rumorosi; un sensore dinamico integrato rileva il movimento e dirige automaticamente i microfoni per migliorare l’ascolto mentre ci si muove2 .

Grazie alla connettività universale Phonak, chi indossa Naìda Paradise può ascoltare l’audio in modalità wireless direttamente negli apparecchi acustici da qualsiasi smartphone, TV, laptop, tablet, eBook e altro. Solo la tecnologia Phonak Paradise consente due connessioni Bluetooth® attive contemporaneamente, così i portatori possono rimanere connessi al proprio smartphone e alla chat video, senza dover passare manualmente da un’attività all’altra. I nuovi apparecchi acustici Phonak sono inoltre dotati della tecnologia RogerDirect™. Ciò significa che gli utenti possono anche ricevere il segnale del microfono remoto Roger direttamente nell’apparecchio acustico, senza bisogno di accessori aggiuntivi. Lanciata nel 2013, la tecnologia Roger ™ ha dimostrato di migliorare le prestazioni uditive in presenza di rumori forti e a distanza. I portatori di apparecchi acustici che ricevono il segnale Roger hanno infatti una migliore comprensione del parlato nel rumore e a distanza rispetto alle persone con udito normale3 . La combinazione della connettività Bluetooth universale con i microfoni di Naìda Paradise, permette di utilizzare gli apparecchi acustici come auricolari wireless per effettuare chiamate completamente a mani libere. La nuova funzionalità Tap Control consente agli utenti di accettare o terminare una chiamata telefonica toccando semplicemente l’orecchio due volte, oppure mettere in pausa o riprendere lo streaming o dare l’accesso ai più diffusi assistenti vocali per smartphone come Siri® o Google Assistant™. Nella tarda primavera, Phonak presenterà l’aggiornamento 5.0 dell’app myPhonak che includerà la funzione myPhonak Memory. Essa consentirà la personalizzazione dei programmi dall’applicazione agli apparecchi acustici.

Phonak si sta inoltre preparando al lancio del nuovo Roger On. Il nuovo microfono remoto sarà caratterizzato dalla tecnologia denominata MultiBeam 2.0 e da una modalità di puntamento migliorata che consentirà a chi lo utilizza di “zoomare” sulla fonte del suono per amplificare e favorirne l’ascolto. Il nuovo Phonak Naída Paradise è disponibile sul mercato dal mese di Marzo 2021. L’app myPhonak 5.0 e il nuovo microfono remoto Roger On saranno disponibili in tarda Primavera.

