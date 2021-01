Venerdì 29 gennaio alle ore 17.30 la Commissione Medico – Scientifica UILDM propone un webinar di approfondimento sui vaccini anticovid e le malattie neuromuscolari.

Padova, 26 gennaio 2021 – Venerdì 29 gennaio alle 17.30 si terrà il webinar “Vaccino anticovid e distrofie muscolari: facciamo il punto”, promosso dalla Commissione medico – scientifica UILDM.

A seguito delle numerose domande arrivate tramite lo sportello medico UILDM, questo webinar vuole rassicurare chi ha una distrofia e le famiglie sugli effetti del vaccino anticovid.

Insieme agli specialisti della Commissione medica UILDM, interverrà la prof.ssa Susanna Esposito, pediatra e infettivologa. È professore ordinario di Pediatria, Università di Parma, e presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (WAidid).

Per partecipare clicca qui https://global.gotomeeting.com/join/691681357. Se non hai mai utilizzato Go to Meeting, scaricalo qui https://global.gotomeeting.com/install/622992197.

Il link sarà attivo a partire dalle ore 17 del giorno stesso.

Il limite imposto dalla piattaforma è di 150 posti: si consiglia quindi di connettersi a partire dalle 17. Una volta superato il numero massimo di partecipanti, non sarà possibile accedere al webinar.

La registrazione sarà disponibile nei giorni successivi sui canali di informazione UILDM.

Nota stampa20210126 Un webinar UILDM su vaccino anticovid e distrofie muscolari

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.