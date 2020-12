MioDottore ha lanciato la sezione Test Covid-19 e la piattaforma dedicata alla Diagnostica, per essere ancora più vicino ai pazienti

Milano, 16 dicembre 2020 – MioDottore – piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – ha inaugurato due funzionalità innovative per garantire ancora maggior supporto agli utenti italiani: il servizio Test Covid-19, già attivo, che, ora con accesso diretto dalla home page, consente di prenotare in pochi click un tampone e la pagina interamente dedicata alla Diagnostica, che mostra i centri dove poter fissare un appuntamento per TAC e Risonanze Magnetiche a Milano, Torino, Bologna e Roma.

In particolare, la sezione Test Covid-19 permette di accedere a una pagina dedicata dove è possibile, tramite la funzione “ricerca”, visualizzare i centri medici che offrono la possibilità di effettuare un test, su tutto il territorio italiano. Ad oggi sono stati prenotati già 4.000 test Covid-19 in totale sicurezza e in pochi click e il numero di strutture e ambulatori che aderisce al progetto è in continua crescita, coprendo le principali città da nord a sud dello Stivale, tra cui Bologna, Latina, Milano, Napoli, Roma e Torino, ma estendendosi anche a piccoli comuni e frazioni.

Il servizio online Diagnostica, invece, correlato alla piattaforma è in partenza su Milano, Torino, Bologna e Roma, supporta il paziente nella ricerca e prenotazione di esami diagnostici specialistici quali TAC e Risonanza Magnetica in pochissimi passaggi, mostrando le strutture disponibili più vicine e le relative tariffe.

Nell’ottica di agevolare l’utente in tutti gli aspetti che riguardano il monitoraggio della propria salute in maniera semplice e sicura, è sempre viva la funzionalità di consulenza online della piattaforma. Nato per far fronte alle esigenze sorte con il primo lockdown, ora il progetto permette di confrontarsi e incontrare via video ben 7.000 esperti, sia che si tratti di un primo appuntamento o di una visita di routine.

“Siamo orgogliosi di aver attivato due nuove funzionalità con l’obiettivo di fornire un ulteriore supporto ai pazienti. In un momento come quello attuale, dove tempestività e accesso rapido alle informazioni sono elementi preziosi, MioDottore è ancora in prima linea per rispondere ai bisogni degli utenti italiani, fornendo loro soluzioni all’avanguardia, intuitive ed estremamente funzionali”, commenta Luca Puccioni, CEO di MioDottore.

MioDottore.it fa parte del Gruppo DocPlanner ed è la piattaforma leader al mondo dedicata alla sanità privata che connette i pazienti con gli specialisti ed è pensata per rendere l’esperienza sanitaria più umana. MioDottore.it offre ai pazienti uno spazio dove trovare e recensire lo specialista più adatto alle proprie esigenze e allo stesso tempo fornisce ai professionisti sanitari e ai centri medici utili strumenti per gestire il flusso di pazienti, migliorare l’efficienza e la propria presenza online e acquisire nuovi pazienti. Il Gruppo DocPlanner attualmente serve 35 milioni di pazienti e gestisce 3 milioni di prenotazioni ogni mese. Conta oltre 2 milioni di professionisti e circa 4 milioni di recensioni sui suoi siti in 12 paesi. L’azienda, fondata nel 2012 in Polonia, ad oggi si avvale di un team di 1.300 persone con sedi a Varsavia, Barcellona, Istanbul, Roma, Città del Messico, Curitiba e Bologna. Arrivato in Italia nel novembre 2015, ha già registrato numeri record con oltre 200.000 dottori disponibili sulla piattaforma.

