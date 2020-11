Exposanità lancia un webinar su Emergenza Covid, non autosufficienza e RSA

La giornata di lavoro vedrà interventi di esperti e di aziende per riflettere su criticità e best practice del sistema a seguito dell’emergenza Covid e ragionare su un nuovo modello di assistenza

Exposanità, la mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza, in programma a Bologna dal 20 al 23 aprile 2021, ha messo in programma per il prossimo venerdì 13 novembre una giornata di lavoro e confronto virtuale rivolta al mondo socio-sanitario.

L’appuntamento online sarà dedicato a un argomento di grande attualità: l’assistenza delle persone fragili e i possibili scenari futuri. Si farà luce su problematicità e best practice del mondo socio-sanitario: un mondo in grande difficoltà a causa della pandemia da Covid-19 che ha rivelato alcune delle maggiori criticità proprio nelle RSA.

Programma della giornata:

Fragilità: verso un nuovo assetto dei servizi per la non autosufficienza?il titolo della tavola rotonda che si avvierà alle 10, a cui parteciperanno i principali attori del settore dell’assistenza.

Dopo l’introduzione di Marilena Pavarelli, project manager di Exposanità, seguiranno gli interventi di:

Sergio Sgubin – Presidente Ansdipp

Alberto De Santis – Presidente Anaste

Fabio Cavicchi – Uneba Emilia Romagna

Nicola Pisaroni – Presidente Anoss6

Nicola Draoli – FNOPI

Clelia D’Anastasio – Presidente ARAD

Francesco Ciaghi, GIS Fisioterapia Geriatrica – AIFI

Michela Bentivegna – AITO

Isabella Mori – Responsabile servizio di tutela Cittadinanzattiva.

Modererà il dibattito Antonio Sebastiano (LIUC, Università Cattaneo), mentre le conclusioni saranno affidate a Renato Dapero (Editrice Dapero).

Nella seconda parte della giornata, a partire dalle 14.30, in programma il tavolo di lavoro Verso un manifesto della qualità della cura e dell’abitare: domanda e offerta si incontrano. In questo tavolo gli enti che gestiscono le strutture per la non autosufficienza porranno questioni ed esporranno necessità ai fornitori di prodotti e servizi; le aziende, dal canto loro, illustreranno le soluzioni più innovative.

