Garantite le prestazioni ambulatoriali e al la voro per rispettare la programmazione delle operazioni per i pazienti più piccoli: il punto con la dottoressa Cristofari

Non si ferma l’Audiovestibologia dell’Asst Sette Laghi, che nonostante il periodo di emergenza e difficoltà causate dal Covid continua a lavorare al massimo delle sue forze

Audiovestibologia, garantite tutte le prestazioni in ambulatorio

L’ASST Sette Laghi è impegnata in un grande sforzo organizzativo per far fronte all’emergenza in corso. Ciononostante, l’attività ambulatoriale è regolarmente erogata ad un livello superiore all’80%. Tra queste, sono garantite tutte le prestazioni ambulatoriali di Audiovestibologia, come tiene a ribadire la dottoressa Eliana Cristofari, Direttrice della struttura.

“Tanta preoccupazione: noi non ci fermiamo”

“Sui social si percepisce l’apprensione in alcune realtà italiane perchè i servizi di assistenza agli ipoacusici sarebbero penalizzati – spiega Cristofari – Per quanto riguarda la nostra struttura, tengo a rassicurare i nostri pazienti: stiamo garantendo tutte le prestazioni ambulatoriali, proseguendo con il ventennale programma in videoconferenza e garantendo sia la riabilitazione che le attività tecniche relative al buon funzionamento delle protesi acustiche e degli impianti cocleari oltre, ovviamente, alle emergenze”.

per garantire ai più piccoli l’intervento di impianto nei tempi corretti“. E’ vero che l’ attività chirurgica programmata è stata sospesa dal 26 ottobre scorso , ma anche su questo fronte la dottoressa Cristofari rassicura: “Stiamo lavorando nel blocco operatorio del Del Ponte“.

In un video, la dottoressa Cristofari spiega la gestione della sordità da parte dell’Audiovestibologia varesina:

Ma l’impegno è massimo anche per gli adulti: “Superate queste settimane di emergenza stiamo già valutando modalità e tempi di ripresa dell’attività chirurgica e li raggiungiamo mensilmente tutti in videoconferenza per aggiornarli”.

Il Global Overview on Deafness: Varese collegata con specialisti di tutt’Europa