Milano. Phonak presenta Paradise un nuovo punto di riferimento nella qualità del suono e dell’ascolto

La nuova tecnologia Paradise migliora ulteriormente l’esperienza uditiva delle persone che indossano apparecchi acustici grazie a tecnologie dedicate ed ai sensori di movimento che aiutano a riscoprire una qualità del suono senza precedenti

Milano – 18 Settembre 2020 – Phonak, leader globale nelle soluzioni acustiche che migliorano la vita delle persone, annuncia oggi il lancio della tecnologia uditiva di nuova generazione Paradise e presenta Audéo™ Paradise, l’apparecchio acustico multifunzionale che offre un’eccellente esperienza uditiva e la connettività wireless leader del settore. Con una serie di funzionalità hardware e software di recente sviluppo che funzionano perfettamente in sincronia, Paradise permette l’accesso a suoni e sfumature di suono in numerosi ambienti. Un sensore integrato di movimento rileva quando chi lo indossa si muove o sta fermo ed ha una conversazione, predisponendo così automaticamente i microfoni degli apparecchi acustici per una ottimale comprensione del parlato. Con gli apparecchi acustici Paradise, tramite un doppio tocco dell’orecchio i consumatori possono avere conversazioni a mani libere mentre utilizzano smartphone ed assistenti vocali quali Siri®, Google Assistant™ ed altri.

Un nuovo paradigma nella qualità del suono

Audéo Paradise è il primo apparecchio acustico a beneficiare del nuovo chip di elaborazione del suono di Sonova, denominato PRISM (Processing Real-time Intelligent Sound Management), che propone una serie di nuove funzionalità per aiutare i consumatori a riscoprire le meraviglie del suono e dell’ascolto. Gli apparecchi acustici offrono un suono chiaro e naturale in qualsiasi ambiente: in situazioni tranquille, le voci flebili sono ottimizzate da un amplificatore specifico, in quelle rumorose grazie alla Cancellazione Dinamica del Rumore si potrà ascoltare senza sforzo nelle situazioni più complesse. Col Sensore Uditivo di Movimento, Audéo Paradise è inoltre in grado di rilevare quando chi lo indossa si muove ed ha una conversazione, regolando automaticamente i microfoni direzionali per concentrarsi sulla fonte del discorso.

Connettività universale

Le rivoluzionarie funzioni di connettività universale di Phonak sono state migliorate per una maggiore facilità d’uso. Con la nuova operatività Tap Control – Controllo a tocco, i consumatori possono attivare assistenti vocali, rispondere o rifiutare le chiamate, o anche mettere in pausa o riprendere lo streaming audio, semplicemente toccando il loro orecchio. Da oggi sono possibili più connessioni Bluetooth simultanee, consentendo a chi lo indossa di passare facilmente l’audio in streaming da un dispositivo all’altro praticamente su qualsiasi dispositivo intelligente o sistema operativo.

Soluzioni digitali personalizzate

Con Paradise, Phonak introduce anche una suite di soluzioni digitali personalizzate in modo che i portatori di apparecchi acustici possano ottenere il massimo delle prestazioni. Attraverso l’app myPhonak, si può regolare facilmente il livello di rumore di fondo e persino ricevere un test dell’udito direttamente tramite l’apparecchio acustico senza uscire di casa. Anche l’Hearing Screener di Phonak è stato aggiornato in modo che sia ora possibile avere una valutazione dell’udito online per chi desiderasse conoscere le proprie capacità uditive.

Phonak Paradise è dotato per chi lo desidera, di una collaudata tecnologia ricaricabile agli ioni di litio che offre un’intera giornata di ascolto, incluso lo streaming audio. Sarà offerto a tutti i livelli di prestazioni in quattro modelli, tutti compatibili con la tecnologia RogerDirect per migliorare le conversazioni a distanza o nel rumore delle riunioni.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.phonak.it.

Chiara Russo – Studio Monika Carbonari

www.studiomonikacarbonari.it