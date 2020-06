Convertex: Mascherine lavabili per aziende e comunità’

La Convertex è un’azienda certificata Oekotex Standard 100 Classe II (cert.n.1000783.O scaricabile dal sito) per cui tutti i suoi tessuti, Double incluso, possono essere utilizzati in sicurezza a contatto con la pelle essendo privi di sostanze tossiche e nocive.

Il filato impiegato nelle cuciture è certificato Oekotex.

Il ferretto stringinaso inserito all’interno della bordatura superiore è in acciaio rivestito.

Le bordature superiori ed inferiori sono prolungate nei lacci da legare dietro la nuca o dietro le orecchie.

La mascherina studiata per persone con ipoacusia, oltre i medesimi componenti, dispone di una finestra in poliuretano trasparente fronte bocca per consentire la lettura del labiale.

Il Double da 410 g/m2 (codice 1M.G_BIAN.G_BIANC.IBV) è stato sottoposto al test di Valutazione della respirabilità per maschere ad uso medicale secondo la norma UNI EN 14683:2019 eseguito da ABICH di Verbania (VB) il cui esito REL/1559/2020/BRE/ST di ottima respirabilità (valore medio Δp (pascal/cm2 = 20,08) ne ha certificato la possibilità di impiego per la realizzazione di mascherine ad uso medico.

Pur garantendo un’ottima respirabilità, queste mascherine filtranti per la collettività non sono però classificabili come DM (dispositivi medico-chirurgici) e non possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o assistenziale in quanto non soddisfano specifici requisiti dei dispositivi medici. Esse non sono classificabili come DPI (dispositivi di protezione individuale), potendo tuttavia essere impiegate in aziende ove sia praticabile il distanziamento sociale tra i lavoratori come previsto dalle norme anti Covid 19.

Queste mascherine non sono adatte ai bambini sotto i 3 anni.

Scarica la scheda tecnica commerciale mascherine in formato PDF:

26.06-scheda-tecnica-comm-mascherine (2)

26.06-scheda-tecnica-comm-mascherine-x-consumatori-finali (4)

Informazione:

Monica Di Poce Tedeschi responsabile progetto , sviluppo, produzione 3284099658