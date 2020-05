Supporto per sordi, ciechi, ipovedenti e stranieri del servizio consegna spesa e farmaci a domicilio

Con la presente abbiamo il piacere di informarvi che è stata potenziata l’accessibilità del servizio di consegna spesa e farmaci a domicilio gestito dal Comitato di Ferrara della Croce Rossa Italiana, attivato per supportare le persone che, a causa dell’emergenza Coronavirus Covid-19, non siano in grado di provvedervi autonomamente.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione per l’Inclusione di Udenti e Sordi Aidus Ferrara, l’Ente Nazionale Sordi ENS Ferrara, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti UICI sezione di Ferrara sono stati predisposti specifici protocolli d’intervento per garantire alle persone sorde, cieche o ipovedenti di fare richiesta del servizio senza ostacoli (in allegato un’immagine esemplificativa).

La competenza linguistica e la disponibilità di Volontari di Croce Rossa consente inoltre di erogare, su richiesta, il servizio in altre 11 lingue: arabo, bosniaco, serbo, tedesco, inglese, francese, spagnolo, croato, moldavo, portoghese, rumeno.

Anziani, persone con fragilità, soggetti immunodepressi presenti sul territorio ferrarese e che si trovino nell’impossibilità di accedere ai beni di prima necessità, anche a causa di quarantena o di positività al contagio, possono fare richiesta del servizio tutti i giorni dalle 10 alle 12 al numero 0532-1823196.

Le persone sorde possono richiedere il servizio attraverso la pagina Facebook @spesaEfarmaciSordiFerrara o alla mail domiciliare@criferrara.it.

Gli stranieri possono inviare, nella loro lingua madre, una mail a domiciliare@criferrara.it con i loro rifermenti e saranno contattati da un mediatore linguistico.

Ulteriori dettagli e il supporto audio video descrittivo del servizio sono disponibili sulla pagina dedicata del nostro sito www.criferrara.it/domiciliare.