In merito all’articolo postato sulla studentessa americana che ha inventato una mascherina trasparente, vorrei portarvi a conoscenza che analogo prodotto è stato brevettato in Italia alla fine di marzo, depositato dal mio studio in nome e per conto della signora Dimoli Antonietta, e di cui ne è stato dato risalto tg regione di rai3. Attualmente è in fase di realizzazione come prototipo in due versioni.

Il brevetto è stato già depositato al Ministero dello sviluppo economico. Credo sia giusto dare risalto anche a chi in Italia da sempre si impegna a favore della comunità dei non udenti.

La signora collabora con la sede ENS di Messina, qualora vogliate contattarla il suo cell è 3381385907.

Video:

https://www.rainews.it/tgr/sicilia/video/2020/03/sic-sordi-coronavirus-abd30b6d-ffb9-4f3d-9c4d-9de91a648a25.html

Dott. fabio di Pietro