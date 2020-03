Farmaci a domicilio a Palermo Partito il servizio dell’Asp

PALERMO – Attivo a Palermo il servizio di domiciliazione dei medicinali distribuiti dalle farmacie territoriali dell’Asp, cioè di tutti i farmaci oggetto di distribuzione diretta da parte dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Il servizio da lunedì prossimo sarà esteso anche a tutti i distretti della provincia. Per informazioni contattare telefonicamente le farmacie territoriali Asp Palermo.

Asp Palermo informa che le visite di invalidità richieste da pazienti oncologici ed anziani (over 75) saranno assicurate a domicilio. L’Asp garantirà anche tutte le visite domiciliari di invalidità già programmate. Sono sospese tutte le altre visite nelle sedi Asp per accertare condizioni di invalido civile, cieco civile, sordo, portatore di handicap e disabile ai fine dell’inserimento lavorativo, nonché quelle della Commissione Medico Locale (patenti speciali).

Sospese fino al 3 aprile le vaccinazioni ad eccezione delle urgenti ed indifferibili, in particolare non sono sospese: prima dose esavalente (61/mo giorno di vita del bambino); prima dose meningo B (76/mo giorno); Rotavirus (61/mo giorno); Antirabbica ed antitetanica in urgenza. Per Palermo-città vaccinazioni solo nel centro di piazza Aragonesi (tel.0917036470 – vaccinazioni.aragonesi@asppalermo.org). Per le prestazioni di scelta o revoca del pediatra o del medico di famiglia, esenzione ticket e prenotazione visite specialistiche – solo urgenti e brevi (B) – si invita l'utenza ad utilizzare la piattaforma informatica https://sportello.asppalermo.org/.