Egregio Dott. r Di Lisi,

In questa fase coincidente a incremento dei casi di contagio in Piemonte e alla situazione di emergenza nei Presidi ospedalieri, abbiamo ricevuto numerose richieste relative a come comportarsi in presenza di impegni e appuntamenti calendarizzati ,prenotati in periodo antecedente alla situazione che si sta affrontando e non ritenuti urgenti….

Paolo De Luca APIC Torino

