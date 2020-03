(ASI) “L’assistenza alle persone disabili, in questo momento di grave difficoltà per il nostro Paese, è garantita. Questo caso rientra infatti fra quelli giustificati per comprovate esigenze lavorative, che devono essere comunque autocertificate.

Ai familiari delle persone disabili vogliamo inoltre assicurare che gli operatori socio-sanitari osservano le regole prescritte per prevenire il contagio: un metro e anche più di distanza sociale durante le visite. Proprio perché i cittadini disabili sono soggetti ancora più fragili, per loro ci sarà una maggiore attenzione. Il nostro obiettivo è quello di non lasciare nessuno indietro in questa fase di emergenza. Ringrazio, dunque, il governo italiano per la sensibilità che sta mostrando nei confronti delle categorie più vulnerabili”, così in una nota l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Chiara Gemma

“Ricordo a tutti che l’informazione relativa alle norme che riguardano le persone con disabilità è pubblicata sul sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, dove vengono pubblicati anche i vademecum del Ministero della Salute anche in versione LIS, Lingua dei Segni Italiana.

Rivolgo un pensiero speciale anche ai bambini disabili: durante la sospensione del servizio scolastico gli enti locali possono fornire l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari. Con calma, responsabilità e pazienza supereremo insieme questo momento brutto della storia nazionale e individuale”, conclude Gemma.

