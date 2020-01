La nuova famiglia di apparecchi acustici di ultima generazione pensata per i bambini, capace di offrire prestazioni uditive elevate e di aiutare lo sviluppo del linguaggio

Phonak si impegna ogni giorno per fornire le migliori soluzioni non solo agli adulti, ma anche ai bambini che soffrono di perdite uditive. Grazie alle innovazioni sviluppate nell’ambito della tecnologia acustica, Phonak ha realizzato apparecchi acustici specifici per i più piccoli capaci di aiutare lo sviluppo del linguaggio e la comprensione del parlato, supportando allo stesso tempo la crescita sociale, emotiva e cognitiva del bambino. Da questo sviluppo tecnologico nasce Sky Marvel, la nuova famiglia di apparecchi acustici pensata per i bambini.

Gli apparecchi acustici Phonak Sky Marvel offrono un suono chiaro e ricco di sfumature. Presentano inoltre una tecnologia in grado di collegarsi direttamente a smartphone, TV e altri dispositivi dotati di Bluetooth® nonché alla tecnologia Roger™, che permette di migliorare l’ascolto in situazioni particolarmente rumorose, come gli ambienti scolastici ed i parchi gioco, trasmettendo un parlato chiaro direttamente alle orecchie del bambino; inoltre grazie alla novità RogerDirect™, non vi è più la necessità di indossare ulteriori dispositivi. Questi apparecchi acustici di ultima generazione presentano un design studiato ad hoc per i bambini: confortevoli, facili da usare e con una tecnologia ricaricabile che offre un’intera giornata di ascolto.

Sky Marvel è disponibile in tre modelli, che si differenziano in base al grado di perdita uditiva, e in vari colori, dai più vivaci ai più neutri, permettendo così ad ogni bambino di scegliere la tonalità preferita che rispecchi la propria personalità e che lo faccia sentire sempre a suo agio. In occasione del lancio di Sky Marvel è stata annunciata la decima edizione Phonak Junior (2019). Phonak Junior è la vantaggiosa iniziativa riservata a bambini e ragazzi ipoacusici fino ai 18 anni di età, che agevola l’acquisto degli apparecchi acustici Phonak Sky Marvel 90/70/50, Phonak Audéo Marvel 90/70/50 (con pila ricaricabile), RogerDirect e Roger offrendoli ad un prezzo estremamente ridotto.

Ecco tutti i benefici:

Sconto del 50% sul prezzo di listino della linea pediatrica Sky M e Audéo M-R, del 20% sul sistema completo Roger per la Scuola (con Touch ScreenMic) e del 10% sui microfoni Roger Select, RogerPen, EasyPen e Clip-On Mic

Kit di materiali espositivi per comunicare l’iniziativa in vetrina ed all’interno del Centro Acustico

Inserimento del Centro Acustico in un elenco a disposizione della Classe Medica e Associazioni di famiglie di bambini audiolesi

L’iniziativa Phonak Junior 2019 è attuata in collaborazione unicamente ed esclusivamente con i centri acustici aderenti ed è valida fino al 30 settembre 2020.

Scarica il programma in formato PDF: Phonak Sky Marvel e promo Junior Agg

Per maggiori informazioni: www.phonak.it.

