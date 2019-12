Approvata dalla Giunta Capitolina la delibera per l’erogazione dei fondi regionali destinati all’assistenza socio-sanitaria delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), in condizioni di disabilità gravissima e di non autosufficienza. Il provvedimento è in linea con l’impegno portato avanti dall’Amministrazione in favore delle persone con disabilità.

Si tratta di un sostegno mensile fino a 300 euro per le persone in condizioni di disabilità gravissima, erogabile anche ad integrazione dell’assegno di cura per l’assistenza domiciliare e nei casi di assistenza prestata dal familiare caregiver. Le persone in condizioni di non autosufficienza potranno ricevere un sostegno mensile fino a 400 euro per servizi di assistenza domiciliare e fino a 300 euro nei casi di assistenza prestata dal familiare caregiver.

“Questa delibera rientra nell’impegno che portiamo avanti ogni giorno in sostegno delle persone più fragili. Puntiamo a realizzare politiche efficaci e concrete, che migliorino la vita dei cittadini”, dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì.

“Un passo alla volta stiamo colmando il divario che c’è tra i cittadini più fragili e il resto della popolazione. Azioni come questa servono a ristabilire equità e coesione sociale”, dichiara il delegato della Sindaca all’Accessibilità Universale Andrea Venuto.

RED

https://www.comune.roma.it/