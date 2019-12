Oggetto : consultazione on -line relativa alla Pd L n. 38: “Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 9 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva)”

Gentile Presidente

Gentili Consiglieri

leggendo la lettera di invito del Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, in merito alla consultazione on-line relativa alla PdL n. 38, abbiamo colto l’occasione per ripercorrere quel periodo storico conclusosi con l’approvazione della LR 9/2012. Abbiamo rivisto l’impegno che l’APIC, insieme ad altre associazioni, con il supporto di medici, tecnici e famiglie, nonché di diversi consiglieri regionali che hanno rappresentato e dato voce alle nostre istanze, aveva profuso per dimostrare, con riscontri scientifici e socio-culturali, che la condizione di sordità è ormai drasticamente cambiata.

Oggi coloro i quali vengono definiti come “nuovi sordi” si trovano a vivere in una situazione totalmente diversa, rispetto al passato, e rappresentano una realtà che il mondo politico deve ormai tenere in considerazione

Paolo De Luca APIC Torino