Grazie alla tecnologia Roger®, la voce di un interlocutore viene trasmessa in modalità wireless agli apparecchi acustici Marvel, migliorando la comprensione, diminuendo il rumore di sottofondo e senza la necessità di collegare un ricevitore esterno

La tecnologia acustica è un panorama in costante mutamento. Phonak ne sfida ogni giorno i limiti progettando soluzioni al passo con le esigenze che cambiano, che forniscano una qualità sonora e vocale eccellenti e che risultino facili da usare.

Le ultime novità di Phonak sono state pensate per consentire a coloro che soffrono di problemi uditivi di aumentare le proprie performance, garantendo una eccellente qualità di comprensione del parlato anche nel rumore più intenso.

Nasce così RogerDirect™, una tecnologia esclusiva di cui ora sono dotati gli apparecchi acustici della famiglia Marvel, che consente ai microfoni Roger di trasmettere direttamente agli apparecchi acustici senza la necessità di collegare un ricevitore esterno. Questa tecnologia permette di migliorare l’ascolto e partecipare attivamente alle conversazioni anche in situazioni particolarmente rumorose come ristoranti, bar, riunioni di lavoro o attività scolastiche; fino ad ora coloro che utilizzavano gli apparecchi acustici dovevano collegare un ricevitore aggiuntivo per ricevere il segnale di Roger.

Sviluppata nel 2013, la tecnologia Roger® colma il divario di comprensione nel rumore intenso e sulla distanza, trasmettendo in modalità wireless la voce del parlante da un mini microfono direttamente all’ascoltatore, diminuendo il brusio di sottofondo. Roger® misura continuamente il livello del rumore circostante e adatta automaticamente il volume del microfono: se il rumore aumenta, Roger si adegua, mantenendo la voce del parlante sopra il livello del rumore di fondo.

Il lancio di RogerDirect™ va ad aggiungersi alle innovazioni di Marvel, una famiglia di apparecchi acustici unica nel suo genere dotata di tutte le tecnologie all’avanguardia di Phonak, integrate in un solo sistema, in modo che possano funzionare armoniosamente insieme. Gli apparecchi acustici della famiglia Marvel si collegano direttamente a smartphone, televisori e a vari dispositivi elettronici di uso comune.

Questa nuova generazione tecnologica dimostra il costante impegno di Phonak nel fornire un udito senza limiti. Performance uditiva, comprensione del parlato e una qualità sonora eccellenti, indipendentemente dall’ambiente di ascolto.

