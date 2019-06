Le persone che soffrono di ipoacusia aspettano oltre 5 anni prima di cercare le soluzioni che meglio rispondono alle proprie problematiche. L’ipoacusia infatti è ancora uno stigma sociale e l’invisibilità degli apparecchi acustici è una delle caratteristiche più ricercate. Per questo Phonak ha sviluppato Lyric: un apparecchio acustico assolutamente invisibile quando indossato.

Phonak Lyric è l’unico apparecchio acustico invisibile al 100% che si indossa giorno e notte, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per diverse settimane consecutive e senza bisogno di cambiare le batterie o togliere l’apparecchio acustico quando si fa sport, si dorme, si fa la doccia! Con una lunghezza di soli 12 mm, è completamente invisibile perché inserito in profondità nel condotto uditivo e utilizza l’anatomia naturale dell’orecchio esterno per convogliare le informazioni sonore all’interno del sistema uditivo.

Le guarnizioni di Phonak Lyric sono realizzate con un morbido materiale biologico e sono disponibili in varie misure dalla XXS alla XXL in modo da potersi adattare alla perfezione alla maggior parte dei canali uditivi, per un comfort di lunga durata. Grazie a Lyric, i portatori di apparecchi acustici possono sperimentare una qualità del suono molto naturale e un miglioramento in termini di direzionalità e localizzazione. Grazie alla tecnologia Phonak, leader nelle soluzioni acustiche, Lyric garantisce una significativa flessibilità per adattarsi alle diverse condizioni uditive individuali.

Lyric è diverso da tutti gli altri apparecchi acustici, dà il via ad una nuova generazione di soluzione acustiche denominate “extended wear” o semipermanenti perché si indossano per un periodo prolungato. Non necessita di nessuna manutenzione e una volta inserito dall’audioprotesista nel condotto uditivo e in profondità, sfrutta tutte le caratteristiche del padiglione auricolare. Progettato nella Silicon Valley con l’ingegneria di precisione svizzera, Lyric si può considerare una vera eccellenza tecnologica.

Lyric restituisce il piacere di sentire, conversare e udire i suoni della vita senza interferire con la personalità o l’immagine di noi stessi. Il risultato è sentirsi sicuri e liberi, senza limiti.

