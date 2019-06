Domenica 9 giugno si terrà il tradizionale appuntamento organizzato da Aguav, l’Associazione Genitori e Utenti Audiovestibologia di Varese.

Invitati, a Villa Cagnola a Gazzada Schianno, sono tutti gli associati, pazienti e parenti del reparto dell’ospedale di Varese.

Una kermesse divisa a metà tra eventi scientifici e divulgativi e momenti ludici.

La festa di domenica sarà anche l’occasione per fare il punto su protesi acustiche e impianti cocleari. Ci sarà infatti la presenza di membri di altre associazioni di utenti e con medici, logopedisti e audioprotesisti, per presentare i rapporti annuali di questo mondo poco conosciuto e per prospettare alla collettività le numerose possibilità di cura e assistenza.

Sfatando i troppi luoghi comuni sulla sordità, è ora possibile dimostrare che le protesi acustiche e gli impianti cocleari consentono di riabilitare il cervello alle capacità uditive, permettendo così agli utenti di trascorrere una vita al pari degli altri. In particolare si sottolinea l’importanza dell’attenzione che deve essere rivolta ai bambini in quanto per loro è fondamentale che possano “sentire” quanto prima possibile e quindi apprendere e sviluppare normalmente tutte le funzioni vitali nei primissimi anni di esistenza. Fortunatamente, al giorno d’oggi, grazie agli oltre 220.000 impianti cocleari installati in Europa, è possibile vedere bambini a scuola al fianco di loro compagni normo-udenti, o adulti in contesti lavorativi al fianco di loro colleghi.

Per queste ragioni AGUAV è in prima linea in Italia a sostenere e a promuovere le attività mediche del Centro di Audiovestibologia di Varese, ritenuto un’eccellenza italiana ed europea, all’interno del quale opera un’equipe medica di grande esperienza diretta dalla Dott.ssa Cristofari.

Saranno mostrati in anteprima italiana i 4 video che chiaramente evidenziano quanto sopra descritto.

Il programma di domenica 9 giugno, nella parte della conferenza, durante la quale verranno forniti i dati raccolti e prospettati i programmi del Centro di Audiovestibologia, coinvolgerà i membri del Direttivo AGUAV, Beatrice Cusmai responsabile delle relazioni con l’associazione europea EURO-CIU, l’intera equipe del Centro Audiovestibologia di Varese ed i rappresentanti di altre associazioni di utenti. Nella parte relativa ai bambini e ai ragazzi, invece, verranno dedicati spazi di intrattenimento educativo e di condivisione giocosa delle esperienze comuni, facendoli divertire grazie ad uno staff di animazione che sarà presente fino al pomeriggio.

Inoltre, grazie all’interessamento di alcuni genitori, questo anno saranno ospiti il disegnatore-fumettista Fabio Piacentini (Martin Mystère, Winx, Star Wars e, oltre a tanti altri fumetti, la collana della Newton Compton sulla storia a fumetti delle squadre di calcio), che farà giocare i bambini con le sue matite, ed il portavoce ufficiale della famiglia di Luigi Tenco l’editore Michele Piacentini che testimonierà le doti del “sentire le melodie” che ognuno di noi può avere innate e quindi del “Sentire la vita” da cui prende spunto il titolo della Convention del 9 giugno prossimo.

