Quest’anno auguri speciali per tutti i cittadini di Ales.

Per i residenti nel paese di Antonio Gramsci un video che utilizza la lingua dei segni.

L’iniziativa è dei giovani del servizio civile Alice Pinna, Davide Cadoni, Moira Crobu, Luca Boi, tutti coordinati da Marcella Vinci e dell’assessore comunale alla cultura Niccolò Muscas.

“Guidati da Chiara, cittadina sorda alerese e dalla sua educatrice Luisanna Berri della cooperativa Koinos, i volontari del servizio civile hanno coinvolto le associazioni di Ales e con questo video si sono impegnati per trasmettere un importante messaggio: l’importanza di lavorare insieme per garantire una migliore qualità della vita per tutti”, ha detto l’assessore Muscas.

Il video inizia proprio con la frase: “Superando le differenze possiamo costruire un futuro migliore” e nel finale il messaggio: “Possiamo vivere in un mondo, che costruiamo insieme”.

