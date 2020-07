Suora lascia tutti a bocca aperta: si innamora di un uomo e mentre fa…

Nonostante quello che si dice di solito, questa volta l’amore ha vinto su tutto e non è l’amore sacro per Dio. Suor Maria Teresa si è innamorata di un uomo ed è costretta a chiudere il convento per mancanza di personale. In genere l’amore porta con sé felicità, ma la suora non sembra per nulla contenta dell’attenzione mediatica che la vicenda ha sollevato e soprattutto per le sorti del “suo” monastero.

L’amore vince tutto

Suor Maria Teresa ha provato a vincere il suo amore terreno come ha potuto ma non è riuscita a far tacere del tutto i suoi sentimenti. Per questo motivo ora è stata allontana dal convento dove era madre superiora per ordine della Santa Sede. Ora il monastero rischia la chiusura per mancanza di personale, ma nessuno sembra accorgersi della tragedia.