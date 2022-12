Scappano dal ristorante dei ragazzi autistici senza pagare il conto. Serata amara da PizzAut

PUBBLICITA

MILANO – Scappano senza pagare il conto dopo aver cenato da PizzAut. E’ accaduto, mercoledì 28 dicembre, nel celebre ristorante di Cassina Dè Pecchi fondato da Nico Acampora interamente gestito da ragazzi affetti da autismo.

Il valore di PizzAut

PizzAut è una vera e propria istituzione dato il suo altissimo valore sociale: dà di fatto un futuro di autonomia a ragazzi speciali permettendo loro di apprendere una professione prima e di avere un posto di lavoro a tutti gli effetti poi. Per citare un esempio: il 27 dicembre al ristorante hanno cenato l’attore Stefano Accorsi e la moglie per festeggiare l’assunzione a tempo indeterminato di uno dei ragazzi al termine del tirocinio.

Ladri di sogni

Proprio per questo quanto accaduto ieri lascia una profonda amarezza: rubare è sempre brutto ma in questo caso il furto è, se possibile, ancora più odioso. A rivelare l’accaduto è lo stesso Acampora con un post sulla pagina Facebook del ristorante.

Io vi aspetto

“Chiudiamo il ristorante e chiudiamo la cassa con un po’ di amara sorpresa…sorpresa perché ci accorgiamo che le persone del tavolo 12 sono andate via senza pagare il conto – scrive Acampora – Sono sicuro che deve essere successo qualcosa di importante e serio per avervi fatto “scappare” via, spero niente di grave…ma potevate almeno avvisarci. Sono sicuro che domani tornerete a trovarci, per raccontarci cosa è successo e per saldare il Vostro conto. Sarò forse ingenuo…ma io vi aspetto. Vi aspetto perché in quel conto ci sono molto più che semplici denari…ci sono fatiche, sogni, speranze e dignità di tutti i ragazzi di PizzAut. Sarò forse ingenuo…ma io vi aspetto”.

Gara di solidarietà

Le parole di Acampora rivelano la statura dell’uomo, nominato a novembre Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. In moltissimi si sono offerti di pagare il conto lasciato dai ladri. Ma Acampora dà un segnale fortissimo: “Io vi aspetto”, concedendo così la possibilità di riparare al danno.