E’ la cotta intramontabile. Quell’amore da cui, alla fine, si torna sempre. Poco importano le sbandate per il sushi imbevuto d’aceto di riso, per il pokè in salsa di soia, per il guacamole con retrogusto di avocado. Dalla pasta tornano tutti, anche i palati più radical chic. Perché è considerato il vero piatto tipico italiano, ma il suo appeal è riconosciuto in tutto il mondo. Ecco perché l’alimento viene celebrato ogni 25 ottobre, con una giornata a misura di spaghetti e compagnia. È il World Pasta Day. Una festa giunta alla 21esima edizione, ideata e curata da Unione Italiana Food (l’associazione dei produttori di pasta italiani.) e da Ipo – International Pasta Organization. Un momento che ha l’obiettivo di ristabilire la centralità di questo alimento, riproponendolo nel contesto di una buona e corretta alimentazione.

IL CONSUMO DI PASTA IN 10 ANNI È QUASI RADDOPPIATO

Ma la pasta non ha bisogno di pubblicità, il fascino che emana resiste da solo. Anzi, per stare in tema culinario, lievita. I dati confermano il suo successo in aumento, con un consumo mondiale che è quasi raddoppiato negli ultimi 10 anni, passando da 9 a 15 milioni di tonnellate all’anno. La bandiera tricolore continua a essere il punto di riferimento per la produzione di penne, bucatini, fusilli e affini. Ma, anche se l’Italia è il Paese che produce, consuma e ne esporta di più, il culto della pasta è raccontato attraverso prodotti artistici che hanno attraversato il mondo. In occasione del Word Pasta Day, ecco una lista di canzoni e film sulla pietanza da cui non si torna più indietro.

DALLE TAGLIATELLE AGLI SPAGHETTI: I 5 BRANI CHE CANTANO LA PASTA

Le tagliatelle di nonna Pina: scritto da Gian Marco Gualandi e interpretato nel 2003 da Ottavia Dorrucci (che all’epoca aveva cinque anni), il brano ha vinto la 46esima edizione dello Zecchino d’Oro. È una canzone per bambini. Ma, a prescindere dall’età, è difficile leggere questo titolo senza aver voglia di proseguire canticchiando «…un pieno di energia, effetto vitamina».

La piccola Ottavia Dorrucci allo Zecchino d’Oro canta “Le tagliatelle di nonna Pina”.

Pasta al burro : con il timbro filtrato dall’effetto elettronico, il cantautore Bugo interpreta nel 2002 una canzone che dileggia le paturnie di chi, spaventato dai « brufoli sulla schiena» rifiuta il piatto semplice per eccellenza. Una ricetta di cui lui, invece, dice: «Con coerenza e con l’orgoglio, pasta al burro è il mio oro ».

Pasta e fagioli: tanta Italia ma anche un pizzico di Germania in questo brano del cantautore e cabarettista veneto Lino Toffolo. Uscita nel 1999, la canzone simula infatti una conversazione–ordinazione, in cui l’uomo chiede che gli vengano portate «ein zwei drei pasta e fagioli». E un sacco di altro cibo, tra cui anche «maccheroni e cannelloni».

That’s amore: della pasta e fagioli parla anche Dean Martin, la poliedrica star dagli Stati Uniti che, nel 1953, canticchiava con quel timbro avvolgente «When the stars make you drool, just-a like pasta fazool, that’s amore». La ricetta, oltre a riempire lo stomaco, diventava nelle parole di Martin un’insegnante di vita: «Quando le stelle ti mettono l’acquolina in bocca, proprio come la pasta e fagioli, ecco, questo è amore».

LE PELLICOLE DOVE LA PASTA ENTRA IN SCENA

C’eravamo tanto amati : tre amici ex partigiani , seduti al tavolo di una trattoria, innalzano forchette piene di maccheroni. È questa la scena a tema “pasta” che si trova nel film del 1974 diretto dal regista campano Ettore Scola . E che, con l’interpretazione di Vittorio Gassman, Nino Manfredi e Stefano Satta Flores , tratteggia la perdita dello slancio intellettuale, sostituito da un deleterio senso di fallimento.

