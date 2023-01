Cucciolo di Bassotto viene rifiutato da tutti solo perché è nato sordo

PUBBLICITA

di Giulia Ranalletta

Dopo aver sofferto molto a causa dell’insensibilità degli umani, questo dolcissimo cucciolo di Bassotto ha finalmente trovato la felicità che meritava. Nessuno voleva adottarlo solo perché è nato con un “problema”: è completamente sordo.

“Ciao, sono Todo! Sono sordo, non sento niente. Nessuna famiglia ha voluto adottarmi a causa della mia condizione“, è questo che si legge nella didascalia di un video pubblicato su TikTok. La sua umana, infatti, sta cercando di sensibilizzare le persone su questo tema.

A quanto pare infatti, il cucciolo ha fatto davvero fatica a trovare la sua famiglia per sempre. Quando è nato tutti si sono resi conto che era diverso dagli altri. Ma a Todo non interessava tutto ciò, lui voleva solo essere amato

Il piccolo Bassotto, infatti, si comporta come un normale cagnolino. Ha solo questa particolarità: ha bisogno di più attenzioni per quanto riguarda la comunicazione. Lui non può sentire la voce dei suoi umani, perciò tutto gli viene insegnato con i gesti.

In realtà, i cani sordi non hanno alcuna difficoltà. Giocano, corrono e mangiano proprio come tutti gli altri. Certo, hanno bisogno di più attenzioni ma solamente perché senza l’udito, potrebbero mettersi in pericolo più facilmente rispetto agli altri.

Ma a prescindere da tutto ciò, il cucciolo Todo è come tutti gli altri pelosetti. Lui adora giocare e correre e soprattutto, ama essere ricompensato quando fa qualcosa di buono. I suoi umani gli stanno insegnando tutto con i gesti e lui sembra capire velocemente.

Questo cucciolo ha fatto molta fatica a trovare la sua famiglia per sempre. Nessuno voleva adottarlo solo perché è nato sordo, ma adesso lui ha trovato i migliori umani di sempre. Loro lo amano così com’è e Todo non poteva avere un lieto fine migliore di questo! Lui è molto fortunato e meritava di essere amato così!