Nuove ordinanze Sindaca: zanzara tigre, stop a mascherine gettate a terra, tutela biodiversità

Serie di nuove ordinanze della sindaca Virginia Raggi in materia ambientale: l’ordinanza n. 102 disciplina azioni e comportamenti per bloccare la diffusione degli insetti nocivi, in particolare la zanzara tigre.

Con l’ordinanza n. 103 si sancisce il divieto di abbandono dei “dispositivi di protezione individuale” dal Covid-19 su suolo pubblico (mascherine, guanti…). Per chi contravviene la sanzione amministrativa va da 25 a 500 euro, salve le ipotesi di reato.

L’ordinanza n. 104, infine, adotta misure per tutelare la biodiversità cittadina, in particolare l’avifauna. Considerato, tra l’altro, che alcune specie di volatili presenti nei cieli romani (come rondini, rondoni e balestrucci) sono “in via di rarefazione” e che, essendo “specie insettivore”, contribuiscono in modo determinante a ridurre il numero di insetti molesti e pericolosi per la salute.

I particolari, e i testi delle ordinanze, tra le informazioni del Dipartimento Tutela Ambientale.

RED