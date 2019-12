Non siamo ancora entrati nel nuovo anno ma già circolano numerosi leak dei dispositivi che saranno presentati nel primo trimestre del 2020.

Oggi è arrivato il primo rendering del modello Huawei P40 che dovrebbe vedere la luce fra febbraio e marzo del prossimo anno (qui il tweet del leaker). Il dispositivo dovrebbe essere caratterizzasto da un pannello Amoled Full HD+ da 6,57 pollici con supporto HDR e offrire due fotocamere frontali per selfie di grande qualità.

A dire la verità il rendering ufficiale non rivela molto del nuovo smartphone se non che è co-ingegnerizzato con Leica: un dettaglio che non può sorprendere considerata la recente partnership di successo fra Huawei e l’azienda tedesca.

L’immagine di Huawei P40 mostra anche la curvatura del display, che tuttavia sembra meno pronunciata rispetto a quella del Mate 30 Pro: in questo caso non si tratterebbe del cosiddetto waterfall screen.