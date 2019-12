Cremona: si fingevano non udenti per raccogliere donazioni, 4 denunciati

Milano, 7 dic. (Adnkronos) – Si fingevano sordomuti per raccogliere donazioni, sono quattro le persone denunciate dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile nel parcheggio di un noto centro commerciale a Crema, in provincia di Cremona. I due uomini di origine romena di 24 e 19 anni e una 24enne tutti con precedenti, insieme a una ragazza minorenne, devono rispondere dei reati di truffa in concorso aggravata e sostituzione di persona.

I truffatori che si qualificavano come componenti della sedicente associazione ‘Handicap International’, sono stati trovati in possesso di denaro, “verosimilmente derivante da analoghe truffe perpetrate nel cremasco e nel bresciano, come risulta da un modulo riportante sei versamenti di denaro avvenuti in Crema, Cremosano, Brescia, Berlingo”, spiegano i militari.

Per dare maggiore credibilità alla loro storia mostravano un foglio su cui erano riportati loghi di fantomatiche onlus e dati di registrazione per la donazione. Le vittime sono soprattutto anziani. “Chi avesse donato nei giorni scorsi del denaro, con le stesse modalità descritte, è pregato di mettersi in contatto con i carabinieri”.

