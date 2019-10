Fermati due cittadini rumeni che cercavano di truffare i turisti con l’espediente della raccolta fondi in favore di una inesistente fondazione di assistenza a sordi e muti

VENEZIA. Nel pomeriggio di ieri in Campo San Giacometto, a seguito di segnalazione di un cittadino, una pattuglia in Borghese

del Commissariato San Marco ha rintracciato due cittadini rumeni che cercavano di truffare i turisti con l’espediente della raccolta fondi in favore di una inesistente fondazione di assistenza a sordi e muti.

Dopo aver accertato che l’associazione, in realtà, era inesistente e che i due uomini non avevano alcuna autorizzazione a raccogliere denaro, veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal nuovo “Regolamento di polizia e sicurezza urbana”, nonché notificato il Daspo Urbano.

Per uno dei due, già denunciato per truffa lo scorso agosto, è stata proposta l’irrogazione di Foglio di Via Obbligatorio.

