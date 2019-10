Valerio Staffelli ha pizzicato due giovani che chiedono soldi per un’associazione inesistente

Chiedevano soldi da devolvere a un’associazione benefica che in realtà non esiste e per sembrare maggiormente credibili si fingevano sordomuti. Si tratta degli ultimi due furbetti smascherati a Milano dall’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli.

https://mediasetplay.mediaset.it/video/striscialanotizia/finti-sordomuti_F309939901008C02

Come mostra il servizio, in onda martedì 1 ottobre su Canale 5, i ragazzi riescono a raccogliere diversi soldi. Così l’inviato della trasmissione è andato a chiedere informazioni ai diretti interessati.

