Dopo essere stato presentato in anteprima al Festival del cinema spagnolo ed essersi aggiudicato il premio per la Miglior sceneggiatura a Paul Laverty al Festival di San Sebastián, l’applauditissimo “YULI – Danza e Libertà” della spagnola Icíar Bollaín arriva nelle sale italiane il 17 ottobre 2019 con EXIT media.

L’uscita del film prevede un tour di anteprime, accompagnate da grandi ospiti tra cui: Paul Laverty, storico sceneggiatore di Ken Loach, l’attore cubano Santiago Alfonso e la coreografa e ballerina María Rovira.

Associazioni e scuole di danza di tutta la penisola parteciperanno agli eventi insieme all’Ambasciata di Cuba in Italia. Il film è distribuito grazie al co-finanziamento dal programma MEDIA Europa Creativa della UE.

SINOSSI

Il film racconta l’incredibile storia di Carlos Acosta, in arte Yuli, vera e propria leggenda della danza. Grazie alla maestria di Paul Laverty – sodale collaboratore di Ken Loach da La canzone di Carla in poi – e all’accurata regia di Icíar Bollaín (Ti do i miei occhi; También la lluvia; El olivo), l’opera narra l’incredibile parabola del ballerino cubano, che da piccolo rifiutava la disciplina della danza. Obbligato dal padre, che vuole dargli un’opportunità per voltare le spalle alla povertà che attanaglia Cuba dopo decenni di embargo, Yuli giunge al successo mondiale divenendo un performer paragonato per grazia e capacità tecniche a miti quali Nureyev e Baryshnikov.

Il film uscirà in edizione italiana e in versione originale sottotitolata, nella settimana in cui si celebra anche il Giorno della Cultura Cubana (20 ottobre).

CALENDARIO EVENTI e ANTEPRIME

16/10 – 20:30

FIRENZE, Cinema Stensen

Intervengono Jorge Antón Fernández Torres (Direttore del Museo de Bellas Artes de La Habana e Curatore del Padiglione Cuba) e Michele Paradiso (Dipartimento DIDA, coordinatore dell’evento).

Evento di inaugurazione dell’esposizione ARTE Y REVOLUCION – Las Escuela Nacioanles de Arte de la Habana

16/10 – 21:15

TRIESTE, Cinema Giotto

In collaborazione con Arteffetto Danza

Introduce il film il ballerino e coreografo Corrado Canulli-Dzuro

17/10 – 10:30

BARI, Multicinema Galleria

Matinée per le scuole e incontro con l’attore Santiago Alfonso, nell’ambito del Festival del cinema spagnolo a Bari.

17/10 – 20:30

MATERA / CAPITALE DELLA CULTURA EUROPEA 2019, Cinema Il Piccolo

Inaugurazione del Festival del cinema spagnolo a Matera, alla presenza dell’attore Santiago Alfonso.

17/10 – 20:30

TORINO, Cinema Fratelli Marx

Evento speciale film, ospiti la grande critica di danza Elisa Guzzo Vaccarino e Anna Cremonini, direttrice del Torino Danza Festival.

18/10 – 21:00

PADOVA, Cinema MPX

Presentazione del film a cura di Prospettiva Danza Teatro.

22/10 – 21:15

GENOVA, Cinema Cappuccini

Inaugurazione del Festival del cinema spagnolo a Genova, alla presenza della ballerina e coreografa del film Maria Rovira.

23/10 – 21:00

MILANO, Cinema Anteo

Ospite la ballerina spagnola MARIA ROVIRA, coreografa del film.

Evento speciale alla presenza della ballerina e coreografa del film Maria Rovira

TRAILER:

https://urly.it/32xnn PER SCARICARE TUTTI I MATERIALI STAMPA: http://yuli.exitmedia.org/ Il film di Icíar Bollaín sul ballerino cubano Carlos Acosta arriva nelle sale il 17 ottobre

Distribuzione EXIT MEDIA

Federico Sartori e Iris Martín-Peralta

exitmedia.info@gmail.com

Antonio Carloni

Tel. 335 8337171

a.carloni.54@gmail.com

Ufficio Stampa

Francesca Polici – francesca.polici@gmail.com –

Licia Gargiulo – licia.gargiulo@gmail.com –

Facebook @ExitMediaDistribuzione

Twitter @EXITmedia