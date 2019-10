Senigallia 16/10/2019 – Oggi dalla cucina di “Co’ magnam stasera?” escono dei biscotti caldi caldi adatti alla colazione, alla merenda o a un dopo cena. A presentarli è Alessia Garbatini, giovanissima titolare della “Biscotteria come una volta”, una nuova attività che ha sede a Senigallia in via Marchetti, 62.

Questa ricetta è tradotta nella lingua dei segni da Eugenia Becci (interprete LIS), amica del cuore di Francesca e Andrea.

Perché biscotti come una volta? “Sono sempre stata affascinata – racconta Alessia – dal mondo della pasticceria e in particolar modo dai biscotti e così ho provato. Ho un laboratorio dove produco varie tipologie di biscotti. Per il pubblico di “Co’ magnam stasera?” ho proposto un biscotto vegano al farro con confettura di visciole e poi uno di pasta frolla con uvetta. Poi ci sono quelli con frutta secca, ai fiori di ibisco, alla cioccolata, allo yogurt, vegani, per intolleranti al lattosio.

Io utilizzo materiali di prima qualità come i grani antichi macinati a pietra e ingredienti biologici: ad esempio le uova sono di galline allevate all’aperto nella azienda agraria della mia famiglia“. Realizzare biscotti è facile e può essere un’attività didattica e ludica anche per i bambini di qualsiasi età: impastare, sporcarsi le mani e poi mangiare quello che si è fatto è molto importante. Gli adulti devono solo seguire e occuparsi, ovviamente, della cottura in forno.

