Roma capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi e attività. E molti sono dunque gli appuntamenti nei Musei Civici della città anche per il fine settimana di venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno.

Per la prima domenica del mese, il 2 giugno, ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana.

In programma numerose mostre, visite guidate, concerti, spettacoli, incontri per bambini e adulti, promossi da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Per i possessori della MIC card è gratuito l’accesso ai Musei Civici e ai siti archeologici e artistici della Sovrintendenza Capitolina. Sono inoltre gratuite le visite e le attività didattiche effettuate dai funzionari della Sovrintendenza Capitolina che rientrano nel biglietto d’ingresso al museo, mentre non sono comprese le mostre al Museo di Roma a Palazzo Braschi e al Museo dell’Ara Pacis e l’esperienza di realtà aumentata al Circo Massimo. La MIC card, al costo di 5 euro, permette l’ingresso illimitato negli spazi indicati per 12 mesi. Per informazioni www.museiincomuneroma.it.

La MIC card, al costo di 5 euro, permette l’ingresso illimitato negli spazi del Sistema dei Musei Civici di Roma per 12 mesi.

Info e aggiornamenti: 060608 (tutti i giorni 9 – 19), e sul sito dei Musei Civici.

Il programma

https://www.comune.roma.it/