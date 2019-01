La televisione nelle case degli italiani era ancora cosa rara tanto che i genitori per poter vedere il suo primo annuncio andarono in un negozio di elettrodomestici. Era l’ottobre 1953 e la televisione cominciava le sue trasmissioni con lei. Nicoletta Orsomando, la più famosa delle ‘signorine buonasera’ compie 90 anni, è nata a Casapulla (Caserta) l’11 gennaio del 1929.

Per 40 anni è entrata ogni giorno nelle nostre case con quel garbo e quella gentilezza che l’hanno caratterizzata e che facevano parte di una tv che non c’è più. ”Signore e signori buonasera” disse la sua prima volta davanti alle telecamere, annunciando un documentario del National Geographic, e quella frase è diventata un marchio di fabbrica. Oggi vive nella sua bella casa a Trastevere. Nelle interviste che ha concesso negli ultimi anni ha raccontato di una televisione cresciuta con lei, molto diversa da quella attuale, di cui rimpiange la trasmissione dei concerti, delle opere liriche e soprattutto delle commedie teatrali.

Nicoletta Orsomando è nata a Casapulla (in provincia di Caserta) l’11 gennaio 1929. È stata un’annunciatrice televisiva tra il 1953 ed il 1993. Suo padre è il noto compositore Giovanni Orsomando, direttore della banda sinfonica. Ha vissuto con la famiglia a Latina e poi a Roma. La Orsomando ha avuto anche alcune esperienze come conduttrice, tra queste ricordiamo il Festival di Sanremo nel 1957. Di questa esperienza la Orsomando ha parlato in un’intervista rilasciata a una rivista.

’’Avevano chiamato a presentare il festival due giovani attrici ma si accorsero che fare cinema non era sufficiente per quel ruolo e dunque chiesero me che avevo già avuto esperienze di manifestazioni canore’’. Poi “Un disco per l’estate” nel 1966 e “La giornata parlamentare” nel 1965. Appare in alcuni film, nella parte di se stessa: in primis, in “Piccola Posta” conAlberto Sordi e Franca Valeri; successivamente, la ritroviamo in “Parenti Serpenti“, di Mario Monicelli, nel 1992. Di recente, è stata spesso invitata come ospite d’onore in programmi di varietà.

Nel 2008 è apparsa su su Rai 1 per presentare lo show Viva Radio2 Minuticondotto da Fiorello. Lo stesso anno partecipa a “Tutte pazze per la tele“, condotto da Antonella Clerici. Nel 2011-2012 partecipa come giurata al programma di cucina “La prova del cuoco“. Nel 2014 la ritroviamo ancora nel programma “Il Musichione“, di Elio e le storie tese. Ultima uscita televisiva nel 2016, al programma di varietà “Dieci Cose“, su Rai Uno.

https://www.caffeinamagazine.it/