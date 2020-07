Vigevano: alla biblioteca Mastronardi, aperte le iscrizioni per la sessione di corsi settembre/dicembre 2020

Da mercoledì 1 luglio sono aperte le iscrizioni alla nuova sessione di settembre/dicembre dei corsi della Biblioteca, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Amici di Palazzo Crespi”.

L’offerta prevede la frequenza in presenza o online, a garanzia della sicurezza di tutti. Nel dettaglio, i corsi mantengono la distinzione tra corsi di lingue e corsi di cultura, benessere e creatività. Nel primo gruppo troviamo francese base, spagnolo base (da seguire in Biblioteca), spagnolo medio (online), tedesco base (in Biblioteca), russo base (in Biblioteca il primo livello, online il secondo). I corsi di inglese grammatica possono essere seguiti in Biblioteca (livello per iniziare ed elementare) o online (preintermedio o intermedio), così come i corsi di conversazione, dal base all’avanzato.

I corsi di cultura, benessere e creatività sono degli inviti a prendersi cura di se stessi, attraverso la conoscenza della propria interiorità e della capacità di esprimersi artisticamente e comunicare con gli altri. Potremo imparare a leggere correttamente le etichette degli alimenti, per migliorare un po’ il nostro rapporto con il cibo (e il mondo); a guardare il nostro io in modo diverso attraverso i 7 chakra; a scoprire come un Life Coach può “allenarci” ad affrontare la vita con un sorriso in più.

Può essere utile, in questo percorso, anche comprendere il digital marketing, dato che le nostre azioni nel mondo del lavoro non possono più prescindere dal rapporto con il digitale. Potremo poi riacquistare fiducia post-epidemica anche “facendo” qualcosa di bello, che esprima il valore dell’essere umano: dipingendo al modo giapponese, avvicinandosi al canto (corso online), alla dizione e alla lettura per gli altri o cercando di capire in che modo la pagina scritta acquista la terza dimensione diventando atto di teatro; oppure comunicando con la parola scritta, con il corso di scrittura creativa o imparando la lingua italiana dei segni.

Informazioni

Per maggiori informazioni, rivolgersi direttamente presso la Biblioteca Mastronardi (tel.0381/70149; mastronardi@comune.vigevano.pv.it, ) o sul sito del Comune (https://www.comune.vigevano.pv.it/contenuti/cultura/sottopagine/corsi